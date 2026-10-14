Обстріл Києва 14 жовтня - атаковано енергооб'єкти

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Росіяни у середу зранку, 14 жовтня, атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом вчергове опинилася енергетика, після чого у столиці виникли проблеми з електропостачанням, водою та громадським транспортом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

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Перші наслідки обстрілу Києва зранку 14 жовтня

Зауважимо, що цього ранку росіяни запустили декілька хвиль балістичних ракет на Київ, у зв'язку з чим в столиці неодноразово було чути гучні вибухи.

Моніторингові канали припускали, що під ударом ворожих атаки опинилася енергетика Києва. Наразі мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram підтвердив цю інформацію та повідомив також про постраждалу людину.

"Ворог ударив по кількох енергообʼєктах столиці... Один постраждалий в Дарницькому районі столиці внаслідок ранкової атаки ворога. Медики його госпіталізували", — написав він.

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Зауважимо, що після ворожих ударів місцеві канали в Telegram писали про перебої за світлом на правому та лівому березі, а також проблем з водопостачанням.

Окрім того, наразі є проблеми з деяким транспортом. Як відомо, росіяни атакували Київ балістикою ще й вночі, через що тимчасово зупинено рух електротранспорту в Дарницькому та Печерському районах.

"Організовано рух автобусів за маршрутами № 8-Т та № 38-ТР", — поінформували у "Київпастранс".

Також цього ранку через підвищену загрозу для столиці, за вказівкою "Укрзалізниці" тимчасово в обох напрямах призупинити рух поїздів Kyiv City Express.

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