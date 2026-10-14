Обстрел Киева 14 октября — подверглись атаке объекты энергетики

Срочная новость

В среду утром, 14 октября, россияне нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. Под ударом в очередной раз оказалась энергетика, после чего в столице возникли проблемы с электроснабжением, водоснабжением и общественным транспортом.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КГГА.

Реклама

Первые последствия обстрела Киева утром 14 октября

Отметим, что этим утром россияне запустили несколько волн баллистических ракет по Киеву, в связи с чем в столице неоднократно слышались громкие взрывы.

Мониторинговые каналы предполагали, что под ударом вражеских атак оказалась энергетика Киева. В настоящее время мэр города Виталий Кличко в своем Telegram подтвердил эту информацию и сообщил также о пострадавшем человеке.

«Враг нанес удар по нескольким энергообъектам столицы... Один пострадавший в Дарницком районе столицы в результате утренней атаки врага. Медики госпитализировали его», — написал он.

Читайте также:

Отметим, что после вражеских ударов местные каналы в Telegram писали о перебоях со светом на правом и левом берегу, а также о проблемах с водоснабжением.

Кроме того, в настоящее время наблюдаются проблемы с некоторыми видами транспорта. Как известно, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами ещё и ночью, из-за чего временно приостановлено движение электротранспорта в Дарницком и Печерском районах.

«Организовано движение автобусов по маршрутам № 8-Т и № 38-ТР», — сообщили в «Киевпастрансе».

Также сегодня утром из-за повышенной угрозы для столицы по указанию «Укрзализныци» временно в обоих направлениях приостановлено движение поездов Kyiv City Express.

Новость дополняется...