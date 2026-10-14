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Главная Киев Россия атаковала энергетику Киева: в городе перебои со светом, водой и транспортом

Россия атаковала энергетику Киева: в городе перебои со светом, водой и транспортом

Ua ru
14 октября 2026 06:43
Обстрел Киева 14 октября — подверглись атаке объекты энергетики
Срочная новость

В среду утром, 14 октября, россияне нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. Под ударом в очередной раз оказалась энергетика, после чего в столице возникли проблемы с электроснабжением, водоснабжением и общественным транспортом.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КГГА.

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Первые последствия обстрела Киева утром 14 октября

Отметим, что этим утром россияне запустили несколько волн баллистических ракет по Киеву, в связи с чем в столице неоднократно слышались громкие взрывы.

Мониторинговые каналы предполагали, что под ударом вражеских атак оказалась энергетика Киева. В настоящее время мэр города Виталий Кличко в своем Telegram подтвердил эту информацию и сообщил также о пострадавшем человеке.

«Враг нанес удар по нескольким энергообъектам столицы... Один пострадавший в Дарницком районе столицы в результате утренней атаки врага. Медики госпитализировали его», — написал он.

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Отметим, что после вражеских ударов местные каналы в Telegram писали о перебоях со светом на правом и левом берегу, а также о проблемах с водоснабжением.

Кроме того, в настоящее время наблюдаются проблемы с некоторыми видами транспорта. Как известно, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами ещё и ночью, из-за чего временно приостановлено движение электротранспорта в Дарницком и Печерском районах.

«Организовано движение автобусов по маршрутам № 8-Т и № 38-ТР», — сообщили в «Киевпастрансе».

Также сегодня утром из-за повышенной угрозы для столицы по указанию «Укрзализныци» временно в обоих направлениях приостановлено движение поездов Kyiv City Express.

Новость дополняется...

Киев обстрелы вода отключения света блэкаут
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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