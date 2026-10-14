Обстрел Киева 14 октября — подверглись атаке объекты энергетики

Россия атаковала энергетику Киева: в городе перебои со светом, водой и транспортом
В среду утром, 14 октября, россияне нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. Под ударом в очередной раз оказалась энергетика, после чего в столице возникли проблемы с электроснабжением, водоснабжением и общественным транспортом.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КГГА.
Первые последствия обстрела Киева утром 14 октября
Отметим, что этим утром россияне запустили несколько волн баллистических ракет по Киеву, в связи с чем в столице неоднократно слышались громкие взрывы.
Мониторинговые каналы предполагали, что под ударом вражеских атак оказалась энергетика Киева. В настоящее время мэр города Виталий Кличко в своем Telegram подтвердил эту информацию и сообщил также о пострадавшем человеке.
«Враг нанес удар по нескольким энергообъектам столицы... Один пострадавший в Дарницком районе столицы в результате утренней атаки врага. Медики госпитализировали его», — написал он.
Отметим, что после вражеских ударов местные каналы в Telegram писали о перебоях со светом на правом и левом берегу, а также о проблемах с водоснабжением.
Кроме того, в настоящее время наблюдаются проблемы с некоторыми видами транспорта. Как известно, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами ещё и ночью, из-за чего временно приостановлено движение электротранспорта в Дарницком и Печерском районах.
«Организовано движение автобусов по маршрутам № 8-Т и № 38-ТР», — сообщили в «Киевпастрансе».
Также сегодня утром из-за повышенной угрозы для столицы по указанию «Укрзализныци» временно в обоих направлениях приостановлено движение поездов Kyiv City Express.
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