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Головна Київ РФ атакувала Київ та область: одна людина загинула, є поранені

РФ атакувала Київ та область: одна людина загинула, є поранені

Ua ru
13 жовтня 2026 10:19
Росіяни обстріляли Київ та область: загинула людина
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Російські війська атакували Київ та Київську область. У столиці в Дарницькому районі уламки впали на території приватного будинку, постраждала жінка. За останню добу на Київщині одна людина загинула, ще троє дістали травми.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та Київській обласній військовій адміністрації, інформує Новини.LIVE у вівторок, 13 вересня.

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Наслідки атаки РФ на Київ та Київщину

За попередніми даними КМВА, у Дарницькому районі столиці уламки впали на території приватного житлового будинку. Унаслідок удару по будинку постраждала жінка.

Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.

Водночас за інформацією Київської обласної військової адміністрації, протягом останньої доби внаслідок російських атак у регіоні одна людина загинула, ще троє зазнали травм.

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Загалом пошкоджено 21 об’єкт. Серед них — 11 приватних домоволодінь, чотири транспортні засоби, приміщення адміністративних будівель, будинок культури, заклад освіти, складська будівля та об’єкт інфраструктури.

У Броварському районі пошкоджено два приватні домоволодіння та автомобіль.

У Бучанському районі зазнали пошкоджень дев’ять приватних домоволодінь, два транспортні засоби та складська будівля.

У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення адміністративної будівлі, будинок культури, заклад освіти та транспортний засіб.

У Фастівському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури.

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Скриншот повідомлення КМВА/Telegram
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Скриншот повідомлення КОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що ввечері 12 жовтня 2026 року Росія завдала ракетного удару по Києву, під обстріл потрапив об’єкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі. Згодом ракета влучила в чотириповерхову складську будівлю в Деснянському районі. За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували столицю шістьма балістичними ракетами.

Новини.LIVE також писали, що 12 жовтня у Дарницькому районі Києва внаслідок атаки російського БпЛА загинули двоє людей, ще щонайменше семеро постраждали. Безпілотник упав у дворі 25-поверхового житлового будинку, спричинивши пожежу на четвертому та п’ятому поверхах. Також вогонь знищив щонайменше 12 автомобілів і два мотоцикли.

Київ Київська область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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