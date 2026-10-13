Россияне обстреляли Киев и область: погиб человек

Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Российские войска атаковали Киев и Киевскую область. В столице, в Дарницком районе, обломки упали на территорию частного дома, пострадала женщина. За последние сутки в Киевской области один человек погиб, ещё трое получили травмы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и Киевской областной военной администрации, сообщает Новини.LIVE во вторник, 13 сентября.

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Последствия атаки РФ на Киев и Киевскую область

По предварительным данным КМВА, в Дарницком районе столицы обломки упали на территорию частного жилого дома. В результате удара по дому пострадала женщина.

В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В то же время, по информации Киевской областной военной администрации, за последние сутки в результате российских атак в регионе один человек погиб, ещё трое получили травмы.

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В Бучанском районе повреждения получили девять частных домовладений, два транспортных средства и складское здание.

В Белоцерковском районе повреждены помещение административного здания, дом культуры, учебное заведение и транспортное средство.

В Фастовском районе поврежден объект инфраструктуры.

Скриншот сообщения КГВА/Telegram

Скриншот сообщения КОВА/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что вечером 12 октября 2026 года Россия нанесла ракетный удар по Киеву, под обстрел попал объект транспортной инфраструктуры в Днепровском районе. Впоследствии ракета попала в четырёхэтажное складское здание в Деснянском районе. По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, россияне атаковали столицу шестью баллистическими ракетами.

Новини.LIVE также писали, что 12 октября в Дарницком районе Киева в результате атаки российского БпЛА погибли два человека, ещё как минимум семеро пострадали. Беспилотник упал во дворе 25-этажного жилого дома, вызвав пожар на четвёртом и пятом этажах. Также огонь уничтожил не менее 12 автомобилей и два мотоцикла.