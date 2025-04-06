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РФ атаковала Киевщину — разрушены АЗС, здания и авто

6 апреля 2025 11:10
Евгения Брюховецкая - редактор
РФ атаковала Киевскую область - информация о последствиях от полиции
Разрушения в результате атаки. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на воскресенье, 6 апреля, совершили атаку на Киевскую область. Зафиксирован ряд повреждений гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевской области в Telegram.

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Обстрел Киевской области 6 апреля

Так, в результате очередного удара по Киевской области было повреждено транспортное средство в Фастовском районе.

На Київщині вночі 6 квітня було чутно вибухи - РФ атакувала інфраструктуру
Разрушеное здание. Фото: Нацполиция
У Броварському районі 6 квітня ударом РФ зруйновано АЗС
Поврежденный магазин. Фото: Нацполиция

В то же время в Броварском районе разрушены АЗС, два здания станции техобслуживания, помещение охраны, семь автомобилей и два автопогрузчика.

Через атаку РФ на Київську область 6 квітня зазнали пошкоджень будівлі
Разрушенное здание из-за атаки РФ. Фото: Нацполиция

В Бучанском районе в доме повреждена крыша и стена. Сейчас информация о пострадавших отсутствует.

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Скриншот поста полиции

Напомним, утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в результате чего погиб один человек и трое раненых.

Журналист Новини.LIVE показал последствия обстрела в Оболонском районе.

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