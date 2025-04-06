РФ атаковала Киевскую область - информация о последствиях от полиции

Разрушения в результате атаки. Фото: Нацполиция

Российские войска в ночь на воскресенье, 6 апреля, совершили атаку на Киевскую область. Зафиксирован ряд повреждений гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевской области в Telegram.

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Обстрел Киевской области 6 апреля

Так, в результате очередного удара по Киевской области было повреждено транспортное средство в Фастовском районе.

Разрушеное здание. Фото: Нацполиция

Поврежденный магазин. Фото: Нацполиция

В то же время в Броварском районе разрушены АЗС, два здания станции техобслуживания, помещение охраны, семь автомобилей и два автопогрузчика.

Разрушенное здание из-за атаки РФ. Фото: Нацполиция

В Бучанском районе в доме повреждена крыша и стена. Сейчас информация о пострадавших отсутствует.

Скриншот поста полиции

Напомним, утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в результате чего погиб один человек и трое раненых.

Журналист Новини.LIVE показал последствия обстрела в Оболонском районе.