РФ атаковала Киевскую область - информация о последствиях от полиции

РФ атаковала Киевщину — разрушены АЗС, здания и авто
Российские войска в ночь на воскресенье, 6 апреля, совершили атаку на Киевскую область. Зафиксирован ряд повреждений гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киевской области в Telegram.
Обстрел Киевской области 6 апреля
Так, в результате очередного удара по Киевской области было повреждено транспортное средство в Фастовском районе.
В то же время в Броварском районе разрушены АЗС, два здания станции техобслуживания, помещение охраны, семь автомобилей и два автопогрузчика.
В Бучанском районе в доме повреждена крыша и стена. Сейчас информация о пострадавших отсутствует.
Напомним, утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в результате чего погиб один человек и трое раненых.
Журналист Новини.LIVE показал последствия обстрела в Оболонском районе.
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