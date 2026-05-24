РФ атаковала все районы Киевской области: под ударом жилье и пострадали люди

Спасатель ликвидирует пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Киевская область в ночь на 24 мая пережила комбинированную атаку РФ, в рамках которой враг применил для ударов дроны, баллистику и крылатые ракеты различных типов. В результате обстрела повреждены дома граждан, пострадали люди.

Об этом сообщает Новини.LIFE со ссылкой на сайт Киевской ОВА.

Последствия атаки РФ по Киевской области

"Этой ночью Киевщина снова переживает массированную вражескую атаку ударными дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. Под ударом — мирные города и села, дома наших людей", — написал в Telegram начальник Киевской ОГА Николай Калашник.

Он добавил, что сейчас известно о трех пострадавших. В частности, в Фастовском районе в больницу госпитализированы две женщины, а в Бучанском районе пострадал мужчина — ему оказали медицинскую помощь на месте.

Относительно последствий обстрела, они таковы:

в Фастовском районе повреждены частные дома и многоэтажка;

в Бучанском — предприятие, складские помещения, многоэтажный дом и три частных дома;

в Обуховском и Броварском районах повреждены частные дома;

в Белоцерковском районе — территория гаражного кооператива;

в Вышгородском — частный дом и многоэтажка;

в Бориспольском районе повреждены хозяйственные помещения.

"На местах работают спасатели, медики, полиция и все оперативные службы", — резюмировал Калашник.

Пост Калашника. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, минувшим вечером президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит комбинированный обстрел по Украине, включая Киев. Причем враг готовился применить в том числе ракеты "Орешник".

Ночью, как оказалось, основной целью РФ стал именно Киев, поскольку много дронов, а также едва ли не все ракеты — летели именно на столицу. В результате обстрела последствия зафиксированы во всех районах и пострадали более двух десятков человек.