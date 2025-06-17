В Киеве на Нивках после удара обнаружили элементы кассетного боеприпаса

Мэр Киева Виталий Кличко держит кассетный боеприпас. Фото: скриншот

В Киеве на Нивках одна из ракет, выпущенных Россией во время ночной массированной атаки, попала в жилой дом. Оказалось, что она содержала кассетные боеприпасы, чтобы повлечь больше разрушений и жертв.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, побывавший на месте происшествия.

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Россия хотела добиться максимального количества жертв и разрушений

К счастью, обошлось без погибших, однако спасатели ГСЧС и полиция обнаружили опасную находку — элементы кассетной боевой части ракеты. Кличко обнародовал кадры с обломками и металлическими шариками, которые предназначены для максимального поражения людей.

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Мэр подчеркнул, что подобное вооружение направлено исключительно на массовое уничтожение мирного населения, и обвинил агрессора в целенаправленном терроре против украинцев.

"Нивки. Одна из ракет ударила в жилой дом. Слава Богу, никто не погиб. Но такая вот интересная находка. Службы ГСЧС и полиция собрала такие шары, которые находятся здесь. Это с кассетной начинкой ракеты. Иначе чем геноцид это назвать нельзя. Россия хочет сделать все, чтобы погибло максимальное количество, используя такие снаряды", — высказался Кличко.

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В Дарницком районе погибли три человека

Также Виталий Кличко добавил, что нашли три жертвы в Дарницком районе.

"Всего к медикам после массированной атаки врага пока обратились 114 пострадавших. 68 из них госпитализировали. Другие после оказания медицинской помощи не нуждались в госпитализации", — сказал Кличко.

Напомним, в Киеве одна из ракет пробила полностью весь подъезд в жилом доме. В МВД считают, что это была баллистическая ракета.

В общей сложности Россия запустила на Киев 175 дронов, 14 крылатых ракет и две баллистические ракеты.

В столице продолжаются спасательно-розыскные работы сразу в нескольких районах.