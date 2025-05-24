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РФ не хоче миру — посол ЄС в Україні про нічний обстріл Києва

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Дата публікації: 24 травня 2025 13:40
Обстріли Києва 24 травня — реакція посла ЄС в Україні
Рятувальник гасить пожежу в Києві після атаки. Фото: ДСНС

Російські війська вночі 24 травня здійснили комбіновану атаку на Київ. Це ще один доказ того, що Росія не думає припиняти війну та вбивства.

Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у своєму Х (Twitter). 

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Обстріли Києва 24 травня

Матернова написала, що сьогодні вночі відбувся ще один жахливий ракетно-дроновий обстріл України, де головна ціль — Київ. Внаслідок цього була пожежа у багатьох будинках, вони зазнали значних пошкоджень. Також поранено 15 людей та постраждали два райони міста. 

"Якщо хтось досі сумнівається, що Росія хоче продовження війни — читайте новини", — наголосила посол.

Обстріл Києва 24 травня
Скриншот допису Катаріни Матернової

Нагадаємо, вночі 24 травня у Києві лунала низка гучних вибухів

Російські війська атакували столицю ракетами та дронами, внаслідок цього є поранені та сильні руйнування. 

Під час обстрілу киянин намагався скоїти самогубство, перебуваючи в укритті. Мотиви вчинку зʼясовують правоохоронці.

Київ посол росіяни обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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