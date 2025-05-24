Обстріли Києва 24 травня — реакція посла ЄС в Україні

РФ не хоче миру — посол ЄС в Україні про нічний обстріл Києва
Російські війська вночі 24 травня здійснили комбіновану атаку на Київ. Це ще один доказ того, що Росія не думає припиняти війну та вбивства.
Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у своєму Х (Twitter).
Обстріли Києва 24 травня
Матернова написала, що сьогодні вночі відбувся ще один жахливий ракетно-дроновий обстріл України, де головна ціль — Київ. Внаслідок цього була пожежа у багатьох будинках, вони зазнали значних пошкоджень. Також поранено 15 людей та постраждали два райони міста.
"Якщо хтось досі сумнівається, що Росія хоче продовження війни — читайте новини", — наголосила посол.
Нагадаємо, вночі 24 травня у Києві лунала низка гучних вибухів.
Російські війська атакували столицю ракетами та дронами, внаслідок цього є поранені та сильні руйнування.
Під час обстрілу киянин намагався скоїти самогубство, перебуваючи в укритті. Мотиви вчинку зʼясовують правоохоронці.
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