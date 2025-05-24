Обстріли Києва 24 травня — реакція посла ЄС в Україні

Рятувальник гасить пожежу в Києві після атаки. Фото: ДСНС

Російські війська вночі 24 травня здійснили комбіновану атаку на Київ. Це ще один доказ того, що Росія не думає припиняти війну та вбивства.

Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у своєму Х (Twitter).

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Матернова написала, що сьогодні вночі відбувся ще один жахливий ракетно-дроновий обстріл України, де головна ціль — Київ. Внаслідок цього була пожежа у багатьох будинках, вони зазнали значних пошкоджень. Також поранено 15 людей та постраждали два райони міста.

"Якщо хтось досі сумнівається, що Росія хоче продовження війни — читайте новини", — наголосила посол.

Скриншот допису Катаріни Матернової

Нагадаємо, вночі 24 травня у Києві лунала низка гучних вибухів.

Російські війська атакували столицю ракетами та дронами, внаслідок цього є поранені та сильні руйнування.

Під час обстрілу киянин намагався скоїти самогубство, перебуваючи в укритті. Мотиви вчинку зʼясовують правоохоронці.