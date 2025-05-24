Обстрелы Киева 24 мая — реакция посла ЕС в Украине

Спасатель тушит пожар в Киеве после атаки. Фото: ГСЧС

Российские войска ночью 24 мая совершили комбинированную атаку на Киев. Это еще одно доказательство того, что Россия не думает прекращать войну и убийства.

Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в своем Х (Twitter).

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Матернова написала, что сегодня ночью состоялся еще один ужасный ракетно-дроновой обстрел Украины, где главная цель — Киев. Вследствие этого был пожар во многих домах, они получили значительные повреждения. Также ранены 15 человек и пострадали два района города.

"Если кто-то до сих пор сомневается, что Россия хочет продолжения войны — читайте новости", — отметила посол.

Скриншот сообщения Катарины Матерновой

Напомним, ночью 24 мая в Киеве раздавался ряд громких взрывов.

Российские войска атаковали столицу ракетами и дронами, в результате этого есть раненые и сильные разрушения.

Во время обстрела киевлянин пытался совершить самоубийство, находясь в укрытии. Мотивы поступка выясняют правоохранители.