РФ пошкодила будинок у Києві: через скільки починається відновлення

Місце ракетного удару по Святошинському районі Києва, який стався 24 квітня 2025 року. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У Києві період з моменту атаки РФ по будинку і до початку відновлювальних робіт може зайняти аж від 3 до 12 місяців. Основними причинами таких затримок є бюрократичні процеси та повторні російська обстріли.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик заявив очільник Святошинської РДА Києва Георгій Зантарая.

Чому час на початок відновлення пошкодженого будинку у Києві може зайняти майже рік

"Проблема в тому, що дуже довго часу займає сама документація, підготовка, комісії, які ходять наші, оглядають. Потім не тільки наші, а і з міста. Це тривалий час. І з моменту прильоту до початку робіт може пройти від 3-4 місяців до 9-12 місяців", — сказав Георгій Зантарая, описуючи першу причину.

Другою причиною він назвав якісь нові проблеми з об'єктом (умовно тріщини) або ж повторні атаки, через які були вибиті вже відновлені вікна.

"Бувають такі приклади, коли є повторні прильоти. Буває, що близько одного будинку вже третій раз теж був приліт. Ми вже тільки зробили вікна, там знову вікна вилетіли, є нові тріщини. Тому все це впливає на час відновлення", — резюмував начальник Святошинської РДА.

Як повідомляло Новини.LIVE, восени 2025 року к Києві на вулиці Лесі Українки була пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки РФ. Однак фактично через півроку будівля досі в критичному стані.

у Києві продовжуються роботи щодо відновлення садиби Міллера. Зокрема, наразі там вже повністю замінили вікна.