РФ повредила дом в Киеве: через сколько начинается восстановление

Место ракетного удара по Святошинскому району Киева, который произошел 24 апреля 2025 года. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Киеве период с момента атаки РФ по дому и до начала восстановительных работ может занять аж от 3 до 12 месяцев. Основными причинами таких задержек являются бюрократические процессы и повторные российские обстрелы.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык заявил глава Святошинской РГА Киева Георгий Зантарая.

Почему время на начало восстановления поврежденного дома в Киеве может занять почти год

"Проблема в том, что очень долго времени занимает сама документация, подготовка, комиссии, которые ходят наши, осматривают. Потом не только наши, а и из города. Это длительное время. И с момента прилета до начала работ может пройти от 3-4 месяцев до 9-12 месяцев", — сказал Георгий Зантарая, описывая первую причину.

Второй причиной он назвал какие-то новые проблемы с объектом (условно трещины) или же повторные атаки, из-за которых были выбиты уже восстановленные окна.

"Бывают такие примеры, когда есть повторные прилеты. Бывает, что около одного дома уже третий раз тоже был прилет. Мы уже только сделали окна, там снова окна вылетели, есть новые трещины. Поэтому все это влияет на время восстановления", — резюмировал начальник Святошинской РГА.

Читайте также:

