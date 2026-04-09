Удар по Києву на Печерську: пошкоджена висотка півроку в аварійному стані

Будинок на Печерську в день обстрілу. Фото: ДСНС Києва

Восени 2025 року у Києві внаслідок атаки РФ була пошкоджена багатоповерхівка на вулиці Лесі Українки. Наразі фактично через півроку після обстрілу будівля досі перебуває критичному стані.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Висотка у Києві у критичному стані, люди просять про допомогу

Варто зауважити, що мова йде про дату 10 жовтня 2025 року, коли ворог здійснив масований обстріл Києва. Тоді дуже сильно постраждав Печерський район, а саме — серйозних пошкоджень зазнав житловий будинок на бульварі Лесі Українки.

Внаслідок цієї атаки постраждали щонайменше 11 осіб, а у будівлі фіксувалися проблеми зі світлом та водою. Окрім того, чотири квартири вигоріли вщент, а ще одна частково була пошкоджена.

Наразі багатоповерхівка досі в критичному стані. Тут майже 80% будівлі без вікон, і після атаки РФ киянам довелося самотужки їх ремонтувати. За їх словами, заявки у держпрограмі "Є-відновлення" розглядалися довго, а похолодання вже наближалося.

Читайте також:

Ба більше, проблеми з комунікаціями в будинку не вирішені досі. Одна з мешканок розповідає, що нема газу, не було всю зиму опалення і виникли проблеми з водопостачанням. На її думку, після прильоту будинок вже в предаварійному стані.

"Мені здається, тут проблема в тому, що дуже довгий час воно вже було не в найкращому стані, і це потрібно було або підтримувати, робити якісь ремонтні роботи кожного сезону, або реально ремонтувати капітально. А прильот лише загострив і зробив на цьому акцент... два дні тому в нас прорвало знову якусь трубу. Такі перепади в нас постійно", — каже жителька.

Наразі відновлювальні роботи відбувається, однак у повільному темпі. Причому основні роботи розпочалися лиже 2 тижні тому. Однак з мешканок, чию квартиру пошкодив обстріл РФ, зазначила, що очікує від КМДА допомоги. Вона додала, що наступна зима ніби не скоро, але як завжди, приходить зненацька.

Відомо, що компанія, яка займається відновлювальними роботами, планує завершити їх за 6 місяців, тобто до жовтня 2026 року. Таким чином період відновлення триватиме цілий рік з моменту обстрілу.

