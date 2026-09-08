Атака РФ на Київ 8 вересня: є загиблі та поранені

Пожежа та руйнування внаслідок атаки РФ на Київ 8 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Києва

У ніч проти 8 вересня російські війська здійснила черговий обстріл Києва. Унаслідок атаки руйнування та пожежі сталися щонайменше у п’яти районах столиці. Попередньо, загинули двоє людей, ще 10 зазнали поранень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України у вівторок, 8 вересня.

Реклама

Задимлення внаслідок атаки РФ на Київ 8 вересня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ на Київ 8 вересня

Внаслідок ворожого удару по столиці 8 вересня загинули двоє людей. Ще десятеро отримали поранення.

У Голосіївському районі внаслідок влучання у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйнувалися конструкції. Подальшого горіння не виникло.

Наслідки російського удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

За іншою адресою загорівся гараж. Вогонь поширився на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. Під час розвідки рятувальники врятували одного постраждалого.

Читайте також:

Крім того, в одній із квартир 16-поверхового житлового будинку через пошкодження від вибухової хвилі були заблоковані двоє людей. Надзвичайники вивели їх на свіже повітря.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по Києву 8 вересня. Фото: ДСНС Києва

У Солом’янському районі люди також опинилися заблокованими у житловій п’ятиповерхівці. Рятувальники врятували 10 осіб. Ще одну людину госпіталізували до прибуття підрозділів ДСНС.

У Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку. Пожежу ліквідували.

Будинок, який зазнав руйнування внаслідок атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС Києва

У Подільському районі виникла пожежа у складській будівлі. Також горіли автомобілі та гаражні бокси.

У Дніпровському районі вогнеборці ліквідовують пожежу в гаражах. Вже локалізовано загоряння трав'яного настилу на площі 50 кв. м, що виникло через обстріл.

Горить автомобіль внаслідок удару РФ по Києву. Фото: ДСНС Києва

У ДСНС зазначили, що інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється. Роботи на місцях тривають.

Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

РФ атакувала Київщину: у Білій Церкві постраждав чоловік

Росія з вечора 7 вересня масовано атакує Київську область. Ворог застосовує реактивні БпЛА, балістику та ракети, під ударом опинилися мирні населені пункти й цивільна інфраструктура. У Білій Церкві постраждав чоловік, який отримав осколкові поранення.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, медики надають постраждалому всю необхідну допомогу. Водночас на місцях працюють рятувальники та аварійні служби, які допомагають людям, фіксують пошкодження та ліквідовують наслідки атаки.

Унаслідок російського обстрілу пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, підприємства, виробничі й складські приміщення, а також автомобілі.

Зокрема, у Броварському районі пошкоджено три приватні домоволодіння та автомобіль.

У Бориспільському районі пошкоджень зазнали складське приміщення, підприємство та сім вантажних автомобілів.

У Фастівському районі пошкоджено три приватні домоволодіння.

В Обухівському районі пошкоджено приватний будинок.

У Білоцерківському районі пошкоджені виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки, а також приватне домоволодіння.

На місцях продовжують працювати рятувальники та аварійні служби. Вони допомагають людям, фіксують пошкодження та ліквідовують наслідки атаки.

Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 8 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістики та безпілотників. Унаслідок обстрілу руйнування та пожежі зафіксували щонайменше у п’яти районах столиці. Пошкоджень зазнали, зокрема, висотна нежитлова будівля, складські приміщення, гаражі, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 8 вересня у Києві пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних безпілотників. Повітряну тривогу в столиці оголосили через загрозу БпЛА. Над Києвом також зафіксували реактивний безпілотник, після чого КМВА повідомила про роботу ППО.