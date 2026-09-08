Атака РФ на Киев 8 сентября: есть погибшие и раненые

Россия атаковала Киев ракетами и дронами: в ГСЧС показали последствия
В ночь на 8 сентября российские войска осуществили очередной обстрел Киева. В результате атаки разрушения и пожары произошли как минимум в пяти районах столицы. По предварительным данным, погибли два человека, еще 10 получили ранения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины во вторник, 8 сентября.
Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября
В результате вражеского удара по столице 8 сентября погибли два человека. Еще десять получили ранения.
В Голосеевском районе в результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа обрушились конструкции. Дальнейшего возгорания не произошло.
По другому адресу загорелся гараж. Огонь распространился на расположенные рядом нежилое здание и бизнес-центр. В ходе разведки спасатели спасли одного пострадавшего.
Кроме того, в одной из квартир 16-этажного жилого дома из-за повреждений, вызванных взрывной волной, оказались заблокированы два человека. Сотрудники чрезвычайных служб вывели их на свежий воздух.
В Соломенском районе люди также оказались заблокированными в пятиэтажном жилом доме. Спасатели спасли 10 человек. Еще одного человека госпитализировали до прибытия подразделений ГСЧС.
В Дарницком районе горел гараж на территории частного дома. Пожар ликвидирован.
В Подольском районе возник пожар в складском здании. Также горели автомобили и гаражные боксы.
В Днепровском районе пожарные ликвидируют пожар в гаражах. Уже локализовано возгорание травяного настила площадью 50 кв. м, возникшее из-за обстрела.
В ГСЧС отметили, что информация о погибших и пострадавших уточняется. Работы на местах продолжаются.
Россия атаковала Киевскую область: в Белой Церкви пострадал мужчина
Россия с вечера 7 сентября массированно атакует Киевскую область. Враг применяет реактивные БпЛА, баллистическое оружие и ракеты, под ударом оказались мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура. В Белой Церкви пострадал мужчина, получивший осколочные ранения.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. В то же время на местах работают спасатели и аварийные службы, которые помогают людям, фиксируют повреждения и ликвидируют последствия атаки.
В результате российского обстрела повреждены частные и многоквартирные дома, предприятия, производственные и складские помещения, а также автомобили.
В частности, в Броварском районе повреждены три частных домовладения и автомобиль.
В Бориспольском районе повреждения получили складское помещение, предприятие и семь грузовых автомобилей.
В Фастовском районе повреждены три частных домовладения.
В Обуховском районе поврежден частный дом.
В Белоцерковском районе повреждены производственное и складское помещения, два многоквартирных дома, а также частный дом.
На местах продолжают работать спасатели и аварийные службы. Они помогают людям, фиксируют повреждения и ликвидируют последствия атаки.
Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 8 сентября Россия совершила комбинированную атаку на Киев с применением баллистики и беспилотников. В результате обстрела разрушения и пожары были зафиксированы как минимум в пяти районах столицы. Повреждения получили, в частности, высотное нежилое здание, складские помещения, гаражи, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Новини.LIVE также писали, что в ночь на 8 сентября в Киеве раздались взрывы на фоне атаки российских ударных беспилотников. В столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА. Над Киевом также зафиксировали реактивный беспилотник, после чего КМВА сообщила о работе ПВО.