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Главная Киев Россия атаковала Киев ракетами и дронами: в ГСЧС показали последствия

Россия атаковала Киев ракетами и дронами: в ГСЧС показали последствия

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8 сентября 2026 07:48
Атака РФ на Киев 8 сентября: есть погибшие и раненые
Пожар и разрушения в результате атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 8 сентября российские войска осуществили очередной обстрел Киева. В результате атаки разрушения и пожары произошли как минимум в пяти районах столицы. По предварительным данным, погибли два человека, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины во вторник, 8 сентября.

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Атака РФ на Київ 8 вересня
Задымление в результате атаки РФ на Киев 8 сентября. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября

В результате вражеского удара по столице 8 сентября погибли два человека. Еще десять получили ранения.

В Голосеевском районе в результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа обрушились конструкции. Дальнейшего возгорания не произошло.

Обстріл Києва 8 вересня
Последствия российского удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

По другому адресу загорелся гараж. Огонь распространился на расположенные рядом нежилое здание и бизнес-центр. В ходе разведки спасатели спасли одного пострадавшего.

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Кроме того, в одной из квартир 16-этажного жилого дома из-за повреждений, вызванных взрывной волной, оказались заблокированы два человека. Сотрудники чрезвычайных служб вывели их на свежий воздух.

Атака РФ на Київ
Спасатели ликвидируют последствия удара РФ по Киеву 8 сентября. Фото: ГСЧС Киева

В Соломенском районе люди также оказались заблокированными в пятиэтажном жилом доме. Спасатели спасли 10 человек. Еще одного человека госпитализировали до прибытия подразделений ГСЧС.

В Дарницком районе горел гараж на территории частного дома. Пожар ликвидирован.

Удар по Києву
Дом, пострадавший в результате атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС Киева

В Подольском районе возник пожар в складском здании. Также горели автомобили и гаражные боксы.

В Днепровском районе пожарные ликвидируют пожар в гаражах. Уже локализовано возгорание травяного настила площадью 50 кв. м, возникшее из-за обстрела.

Удар по Києву
Горит автомобиль в результате удара РФ по Киеву. Фото: ГСЧС Киева

В ГСЧС отметили, что информация о погибших и пострадавших уточняется. Работы на местах продолжаются.

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Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook
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Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook

Россия атаковала Киевскую область: в Белой Церкви пострадал мужчина

Россия с вечера 7 сентября массированно атакует Киевскую область. Враг применяет реактивные БпЛА, баллистическое оружие и ракеты, под ударом оказались мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура. В Белой Церкви пострадал мужчина, получивший осколочные ранения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. В то же время на местах работают спасатели и аварийные службы, которые помогают людям, фиксируют повреждения и ликвидируют последствия атаки.

В результате российского обстрела повреждены частные и многоквартирные дома, предприятия, производственные и складские помещения, а также автомобили.

В частности, в Броварском районе повреждены три частных домовладения и автомобиль.

В Бориспольском районе повреждения получили складское помещение, предприятие и семь грузовых автомобилей.

В Фастовском районе повреждены три частных домовладения.

В Обуховском районе поврежден частный дом.

В Белоцерковском районе повреждены производственное и складское помещения, два многоквартирных дома, а также частный дом.

На местах продолжают работать спасатели и аварийные службы. Они помогают людям, фиксируют повреждения и ликвидируют последствия атаки.

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Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 8 сентября Россия совершила комбинированную атаку на Киев с применением баллистики и беспилотников. В результате обстрела разрушения и пожары были зафиксированы как минимум в пяти районах столицы. Повреждения получили, в частности, высотное нежилое здание, складские помещения, гаражи, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 8 сентября в Киеве раздались взрывы на фоне атаки российских ударных беспилотников. В столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА. Над Киевом также зафиксировали реактивный беспилотник, после чего КМВА сообщила о работе ПВО.

Киев взрыв обстрелы война в Украине атака столица
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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