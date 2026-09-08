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Головна Київ У Києві через атаку РФ пожежі, пошкоджено висотку та є жертви: фото наслідків

У Києві через атаку РФ пожежі, пошкоджено висотку та є жертви: фото наслідків

Ua ru
8 вересня 2026 07:06
Обстріл Києва 8 вересня - у місті пожежа, 2 людини загинули
Пожежа у Києві після атаки РФ. Фото: ДСНС України

Росіяни в ніч проти 8 вересня здійснили комбінований обстріл Києва. Внаслідок ворожих обстрілів одразу у кількох районах виникли пожежі, зафіксовано пошкодження, є постраждалі і навіть жертви.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

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Наслідки обстрілу Києва 8 вересня

У своєму Telegram-каналі ДСНС поінформували, що руйнування та пожежі внаслідок балістичної та дронової атаки сталися щонайменше у п'яти районах міста — Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Дніпровському. Детальніше нижче.

У Голосіївському районі внаслідок влучання в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху сталося руйнування конструкцій без подальшого горіння.

Київ під ударом 8 вересня - що відомо
Пошкоджена висотка у Києві. Фото: ДСНС України

За іншою адресою виникла пожежа у гаражі з розповсюдженням на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр.

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"Крім того, з однієї з квартир 16-поверхового житлового будинку надзвичайники вивели на свіже повітря двох людей, яких заблокувало у помешканні через пошкодження від вибухової хвилі", — йдеться у повідомленні.

У Солом'янському районі у житловій пʼятиповерхівці теж були заблоковані люди. Рятувальники врятували 10 осіб, 1 людину госпіталізували.

У Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку. Пожежу площею 15 квадратних метрів ліквідували.

У Подільському районі виникла пожежа у складській будівлі, а також горіли автомобілі і гаражні бокси внаслідок обстрілу.

У Дніпровському районі вогнеборці ліквідовують пожежу в гаражах.

Постраждалі та жертви

За даними КМВА, наразі у Києві 7 постраждалих та двоє загиблих.

"Станом на 06:30 відомо про 7 постраждалих. На жаль, також є інформація про 2 загиблих внаслідок ворожої атаки. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні в Telegram.

Росія атакувала Київ 8 вересня - загинули люди
Пост ДСНС про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора ввечері 7 вересня росіяни атакували дронами Київську область. Через обстріл виникли пожежі на підприємствах та згоріли вантажні автомобілі.

Також ми писали, що за словами мера Києва Віталія Кличка, з 10 вересня у столиці скоротять комендантську годину. Відтепер вона діятиме з 01:00 до 05:00, а роботу громадського транспорту буде збільшено на одну годину.

Київ пожежа вибух обстріли загиблі постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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