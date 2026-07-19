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Главная Киев Россия нанесла удар по Киевской области: повреждены склады, есть пострадавшие

Россия нанесла удар по Киевской области: повреждены склады, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 04:30
Обстрел Киевской области 19 июля — в Буче пострадали два человека
Срочная новость

В ночь на 19 июля россияне совершили массированную атаку на Киевскую область. В одном из районов зафиксированы последствия обстрела, есть пострадавшие.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской областной государственной администрации.

Последствия атаки РФ на Киевскую область 19 июля

Временный исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Руслан Олейник написал в Facebook, что в результате обстрела в Бучанском районе пострадали два человека. В частности:

Женщина получила отравление продуктами горения, однако после осмотра врачей её отпустили домой. Её жизни ничего не угрожает;

пострадал и мужчина, которого с множественными осколочными ранениями госпитализировали в областную больницу.

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«В результате вражеской атаки также повреждены складские помещения и возникли пожары. На местах работают спасатели, медики, полицейские и все необходимые оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий и фиксация нанесённых разрушений», — сказал Олейник.

Новость дополняется...

Киевская область обстрелы Буча
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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