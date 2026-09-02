РФ снова атаковала Киевскую область: пострадал ребенок

Ликвидация последствий атаки РФ. Фото: ГСЧС Киевской области

В Киевской области в результате российских атак 1 сентября пострадали три человека, в том числе ребенок. В Бучанском и Броварском районах повреждены частные дома, складские помещения и автомобили, а спасатели устраняют последствия ударов. Утренняя атака РФ 2 сентября также не обошлась без пострадавших — есть раненые.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Каковы последствия атаки на Киевской области

Россия продолжает систематически наносить удары по Киевской области. В частности, Тимур Ткаченко сообщил, что во время атаки 1 сентября в Бучанском районе пострадали два человека, среди них — ребенок. Также там повреждены складское помещение, три частных дома и четыре автомобиля. В Броварском районе в результате атаки пострадал один человек. Там поврежден частный дом.

Сообщение Тимура Ткаченко. Скриншот: Telegram

Позже глава Киевской областной военной администрации написал, что в результате утреннего нападения 2 сентября мужчина в Бучанском районе получил осколочное ранение бедра. В Броварском районе женщина получила осколочные ранения руки и плеча. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в Бучанском районе возник пожар в складских помещениях. В Бориспольском районе повреждено складское здание, а в Броварском — частный дом.

Читайте также:

Пожары на складских объектах локализованы. На местах работают спасатели и другие соответствующие службы, которые продолжают ликвидировать последствия российской атаки.

Тимур Ткаченко призвал жителей Киевской области оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и беречь себя.

Сообщение Тимура Ткаченко. Скриншот: Telegram

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что спасатели потушили масштабный пожар, возникший на трех складских объектах в Бучанском районе Киевской области после российского нападения 1 сентября. Работу экстренных служб затрудняли воздушные тревоги и две повторные атаки по этому району.

Новини.LIVE писали, что 1 сентября в Подольском районе столицы российский беспилотник попал в 16-этажный жилой дом. Об этом сразу после происшествия сообщала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык. В результате удара в здании вспыхнул пожар, который спасатели уже потушили; трое человек получили осколочные ранения, ещё семерых жильцов эвакуировали.