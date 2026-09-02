Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев РФ снова атаковала Киевскую область: пострадал ребенок

РФ снова атаковала Киевскую область: пострадал ребенок

Ua ru
2 сентября 2026 09:54
РФ снова атаковала Киевскую область: пострадал ребенок
Ликвидация последствий атаки РФ. Фото: ГСЧС Киевской области

В Киевской области в результате российских атак 1 сентября пострадали три человека, в том числе ребенок. В Бучанском и Броварском районах повреждены частные дома, складские помещения и автомобили, а спасатели устраняют последствия ударов. Утренняя атака РФ 2 сентября также не обошлась без пострадавших — есть раненые.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Каковы последствия атаки на Киевской области

Россия продолжает систематически наносить удары по Киевской области. В частности, Тимур Ткаченко сообщил, что во время атаки 1 сентября в Бучанском районе пострадали два человека, среди них — ребенок. Также там повреждены складское помещение, три частных дома и четыре автомобиля. В Броварском районе в результате атаки пострадал один человек. Там поврежден частный дом.

РФ вкотре атакувала Київщину: серед постраждалих дитина - фото 1
Сообщение Тимура Ткаченко. Скриншот: Telegram

Позже глава Киевской областной военной администрации написал, что в результате утреннего нападения 2 сентября мужчина в Бучанском районе получил осколочное ранение бедра. В Броварском районе женщина получила осколочные ранения руки и плеча. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в Бучанском районе возник пожар в складских помещениях. В Бориспольском районе повреждено складское здание, а в Броварском — частный дом.

Читайте также:

Пожары на складских объектах локализованы. На местах работают спасатели и другие соответствующие службы, которые продолжают ликвидировать последствия российской атаки.

Тимур Ткаченко призвал жителей Киевской области оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и беречь себя.

РФ вкотре атакувала Київщину: серед постраждалих дитина - фото 2
Сообщение Тимура Ткаченко. Скриншот: Telegram

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что спасатели потушили масштабный пожар, возникший на трех складских объектах в Бучанском районе Киевской области после российского нападения 1 сентября. Работу экстренных служб затрудняли воздушные тревоги и две повторные атаки по этому району.

Новини.LIVE писали, что 1 сентября в Подольском районе столицы российский беспилотник попал в 16-этажный жилой дом. Об этом сразу после происшествия сообщала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык. В результате удара в здании вспыхнул пожар, который спасатели уже потушили; трое человек получили осколочные ранения, ещё семерых жильцов эвакуировали.

Киев беспилотники Киевская область война в Украине атака Тимур Ткаченко
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации