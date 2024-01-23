Спасатели показали, как уничтожают ракету, которой РФ утром стреляла по Киеву

Спасатели на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE

Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям показали, как ликвидируют боевую часть вражеской ракеты Х-101. Сегодня, 23 января, в результате вражеских обстрелов, ракета упала на одной из улиц Святошинского района столицы.

Видео работы саперов показали в ГСЧС.

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В операции по ликвидации опасного боезапаса приняли участие пиротехники Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины. Сейчас именно они занимаются ликвидацией последствий обстрела столицы в Святошинском районе.

Следует обратить внимание, что саперы этого подразделения не только ликвидировали боевую часть ракеты, которая являлась угрозой для жизни кияк, но и собрали много не представлявших угрозы ракетных обломков.

"Найдена боевая часть ракеты Х-101 и безопасно изъята. По другому адресу саперы изъяли обломки ракеты, которые не представляли никакой угрозы", — рассказали в ГСЧС.

Саперы работают с вражеским снарядом. Фото: ГСЧС

Работники ГСЧС грузят снаряд. Фото: ГСЧС

Работники ГСЧС со снарядом. Фото: ГСЧС

Напомним, российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. В общей сложности захватчики выпустили 41 воздушную цель, а силы ПВО уничтожили 21 ракету.

В результате атаки в Киеве пострадали 22 человека. В нескольких районах города есть упавшие вражеские обломки, что повлекло за собой пожар помещений, домов, автомобилей. В многоэтажках выбиты окна.