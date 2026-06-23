Рятувальники завершили роботи в Києво-Печерській лаврі після атаки РФ

Ремонтно-відновлювальні роботи в Києво-Печерській лаврі. Фото: ДСНС

Карина Приходько Редактор

Російський удар по Києво-Печерській лаврі у ніч проти 15 червня завдав значних пошкоджень Успенському собору. Сьогодні ремонтно-відновлювальні роботи завершили, фахівці ДСНС працювали на об'єкті понад тиждень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Ремонтно-відновлювальні роботи у Києво-Печерській лаврі

"У ніч на 15 червня росія вкотре продемонструвала свою справжню сутність — ударом по одній з головних святинь України, Києво-Печерській лаврі. Тоді внаслідок атаки був пошкоджений Успенський собор — місце, яке для мільйонів українців є символом віри, історії та духовної сили", — розповів голова ДСНС України Андрій Даник.

Ремонтні роботи у Києво-Печерській лаврі. Фото: ДСНС

Києво-Печерська лавра після обстрілів. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки після обстрілів Лаври. Фото: ДСНС

Ремонтно-відновлювальні роботи в Києво-Печерській лаврі. Фото: ДСНС

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи проходили у надскладних умовах та під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів. Лише 23 червня роботи з консервації пошкодженого даху завершені. Для осушення будівельних конструкцій та внутрішніх приміщень на об’єкті продовжують працювати теплові гармати.

До ліквідації наслідків атаки та збереження культурної спадщини було залучено значні ресурси:

понад 100 рятувальників із різних підрозділів ДСНС;

понад 25 одиниць спеціальної техніки.

"Це дні напруженої праці, відповідальності та боротьби за збереження безцінної культурної та духовної спадщини України. За сухими цифрами стоять люди. Ті, хто не шукає слави, але щодня захищає найдорожче — життя, культурну спадщину та майбутнє України", — підкреслив Даник.

Як писали Новини.LIVE, внаслідок удару по Києво-Печерській лаврі була пошкоджена верхня частина будівлі. З собору одразу евакуювали релігійні реліквії та музейні експонати.

Коментуючи цей удар Кирило Буданов сказав, що це свідчення безпорадності й убогості. Також він закликав до посилення міжнародного тиску на Росію.

Водночас Митрополит Епіфаній назвав регулярні обстріли столиці помстою Росії за неможливість завоювати державу. Він висловив упевненість у незламності народу та неминучому відновленні зруйнованого.