Головна Київ Річниця створення моста Патона — цікаві факти про споруду

Річниця створення моста Патона — цікаві факти про споруду

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 08:02
Оновлено: 07:22
Міст Патона у Києві — цікаві факти про переправу
Міст Патона у Києві. Фото: village.com.ua

У Києві 5 листопада 1953 року відкрили міст Патона. Цьогоріч переправі виповнюється 71 рік, і про неї відомо чимало цікавих деталей. 

Цікаві факти про відомий міст, який з'єднує лівий і правий береги столиці — читайте в матеріалі Новини.LIVE

Читайте також:

Історія будівництва моста Патона

Спершу ідея Євгена Патона не викликала захвату у його колег та тодішнього першого секретаря ЦК КПУ Микити Хрущова. Він хотів поєднати мостобудування та зварювання і замінити клепані мостові конструкції суцільнозварними. Це зазнало критики, тому що на той час технологія електрозварювання була новою та експериментальною. 

Міст Патона
Відкриття мосту Патона. Фото: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Проте Патон зміг переконати керівництво, і воно дозволило впроваджувати нову технологію. Вже 1939 року в Києві розпочинають будівництво нового моста — Наводницького. Пізніше його назвали на честь самого Патона.

Навіщо презервативи для будівництва моста

Під час будівництва переправи використовували презервативи. Монтажникам необхідно було позбутися залишків старої конструкції, і вони підірвали залишки старого мосту. Аби вони не потрапила у воду, використовували презервативи.

Загалом використали близько п’яти тисяч гумових виробів.

Різни назви мосту

Після початку війни міст Патона називався Київським. Однак незадовго він отримав назву на честь Євгена Патона. Але він не встиг побачити свій витвір, адже помер за три місяці до відкриття. 

Міст Патона у Києві
Вид на міст Патона і човнова станція в Києві у1950-х роках. Фото: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Як перевіряли міцність мосту

Аби перевірити міцність мосту, використовували танки. Так, спорудою проїхала колона самохідних знарядь для бойових машин. Крім того, це був перший міст через Дніпро, який встановили в післявоєнний період.

Трамвайна лінія через міст

Відомо, що на початку 2000 року через міст Патона  проходила одна з найважливіших трамвайних ліній Києва. Вона сполучала лівобережну та правобережну частини системи київського трамвая.

Міст Патона у столиці
Трамвай на мосту Патона у 1997 році. Фото: Bigkyiv

Однак вже 2004 року під час реконструкції переправи з нього зняли трамвайні колії. Після цього трамвайне сполучення через міст стало неможливим. Його не відновили навіть попри протести людей та збори підписів тих, хто був проти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про міст закоханих у Києві. Він з'явився понад 100 років тому.

Також ми повідомляли, яким був Північний міст у Києві 50 років тому. У соцмережах показали рідкісне фото.  

 

Київ міст будівництво цікаві факти міст Патона
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
