Мост Патона в Киеве — интересные факты о переправе

Мост Патона в Киеве. Фото: village.com.ua

В Киеве 5 ноября 1953 года открыли мост Патона. В этом году переправе исполняется 71 год, и о ней известно немало интересных деталей.

Интересные факты об известном мосте, который соединяет левый и правый берега столицы — читайте в материале Новини.LIVE.

История строительства моста Патона

Сначала идея Евгения Патона не вызвала восторга у его коллег и тогдашнего первого секретаря ЦК КПУ Никиты Хрущева. Он хотел совместить мостостроение и сварку и заменить клепаные мостовые конструкции цельносварными. Это подвергли критике, потому что в то время технология электросварки была новой и экспериментальной.

Открытие моста Патона. Фото: ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Однако Патону удалось убедить руководство, и оно позволило внедрять новую технологию. Уже в 1939 году в Киеве начинают строительство нового моста — Наводницкого. Позже его назвали в честь самого Патона.

Зачем презервативы для строительства моста

Во время строительства переправы использовали презервативы. Монтажникам необходимо было избавиться от остатков старой конструкции, и они взорвали остатки старого моста. Чтобы они не попала в воду, использовали презервативы.

В общем использовали около пяти тысяч резиновых изделий.

Разные названия моста

После начала войны мост Патона назывался Киевским. Однако вскоре он получил название в честь Евгения Патона. Но он не успел увидеть свое творение, ведь умер за три месяца до открытия.

Вид на мост Патона и лодочная станция в Киеве в 1950-х годах. Фото: ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Как проверяли прочность моста

Чтобы проверить прочность моста, использовали танки. Так, по сооружению проехала колонна самоходных орудий для боевых машин. Кроме того, это был первый мост через Днепр, который установили в послевоенный период.

Трамвайная линия через мост

Известно, что в начале 2000 года через мост Патона проходила одна из важнейших трамвайных линий Киева. Она соединяла левобережную и правобережную части системы киевского трамвая.

Трамвай на мосту Патона в 1997 году. Фото: Bigkyiv

Однако уже в 2004 году во время реконструкции переправы с него сняли трамвайные пути. После этого трамвайное сообщение через мост стало невозможным. Его не восстановили даже несмотря на протесты людей и сборы подписей тех, кто был против.

