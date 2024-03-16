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Уровень воды в Днепре поднялся до максимума — в КГГА рассказали об угрозе

16 марта 2024 18:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Уровень воды в Днепре поднялся до максимума — в КГГА рассказали об угрозе
Наводнение в Киеве. Фото иллюстративное: РБК-Украина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве уровень воды в Днепре поднялся до абсолютного максимума с начала 2024 года. Подъем уровня воды и столь значительные колебания происходят вследствие увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации в субботу, 16 марта.

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"По данным мониторинга, за последние 7 дней уровень Днепра в пределах столицы вырос более чем на 60 см", — говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что в настоящее время наблюдается значительное колебание воды в течение суток. 14 марта он изменялся от 620 см до 577 см, но на время фиксации составлял 583 см.

"Подъем уровня воды и столь значительные колебания происходят вследствие увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья", — пояснили в КГГА.

В связи с этим наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий. Также городские власти сообщают о желтом уровне опасности.

"По состоянию на 16 марта аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивные города вне опасности", — заверили в КГГА.

Напомним, ранее мы сообщали, что Киеву с началом весны грозило подтопление города, поскольку в результате снеготаяния рискуют выйти из берегов как Днепр, так и городские водоемы.

Затем эту информацию подтвердили в КМВА: там заявили, что начало увеличения уровня воды в главной водной артерии в Украине зафиксировали 14 марта.

Киев
Днепр
Украина
наводнение
вода
река Днепр
угроза

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