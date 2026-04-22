Стрілянина в Києві: патрульних випустили під застави у понад 266 тис. грн

Анна Дудіна в залі суду. Фото: кадр з відео

У справі про стрілянину в Голосіївському районі Києва двом патрульним, яких підозрюють у службовій недбалості, внесли заставу. Йдеться про правоохоронців, які, за даними слідства, залишили місце події під час нападу.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомили у Київській міській прокуратурі, передає Новини.LIVE.

За патрульних внесли застави

Як стало відомо, за обох поліцейських — Михайла Дробницького та Анну Дудіну — внесли застави у розмірі 266 тисяч гривень.

Напередодні, 21 квітня, Печерський районний суд Києва обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень для кожного. Адвокат підозрюваних Михайло Баховський повідомляв, що сторона захисту готує апеляції та збирає кошти.

Що відомо про стрілянину у Києві

Інцидент стався 18 квітня у Голосіївському районі столиці. Озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих, після чого увірвався до супермаркету та захопив заручників.

Читайте також:

Нападника ліквідували під час штурму — він відмовився вести переговори з правоохорнцями та відкрив по ним вогонь. Подію кваліфікували як теракт.

Внаслідок стрілянини загинули семеро людей, ще 14 отримали поранення, серед них — дитина. Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих, однак згодом один із поранених помер у лікарні.

Після оприлюднення відео, на якому двоє поліцейських залишають місце події під час стрілянини, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив провести службове розслідування. Обох правоохоронців відсторонили від виконання обов'язків.

Крім того, начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку після інциденту.

Наразі двом патрульним повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.