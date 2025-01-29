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Робота під час тривог — чи були підстави для зупинки транспорту

29 січня 2025 18:16
Євгенія Брюховецька - редактор
Ткаченко відповів, чи є підстави для зупинки транспорту
Голова КМВА Тимур Ткаченко. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Київ залишився єдиним містом України, в якому під час повітряних тривог зупиняють комунальний транспорт. За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, рішення щодо зупинки треба переглянути.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту Новини.LIVE у середу, 29 січня.

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"Це дуже добре, що сьогодні є дискусія і люди які відповідають за питання транспорту в місті, спілкуються з тими, хто по перше небайдужий, по друге є професіоналами в цій сфері", —  прокоментував зустріч у форматі круглого столу Ткаченко.

На його думку, вкрай важливо проводити такі дискусії та чути людей, які живуть у місті, а також ухвалювати збалансовані рішення. 

Він зауважив, що під час відстоювання певних рішень люди мають їх аргументувати, оскільки в цих питаннях має бути комплексний підхід на підставі аналітики та конкретних даних.

Водночас жодних аналітичних рішень для зупинки транспорту у Києві під час тривог не було — Ткаченко давав доручення надати йому конкретну інформацію щодо цього.

"На мою думку, рішення потрібно переглянути враховуючи всі обставини які зараз є. Є різні небезпеки: в першу чергу ми маємо керуватися питанням безпеки киян", — додав голова КМВА.

Раніше Ткаченко повідомив, що у Києві переглянуть рішення про зупинку транспорту під час тривог.

Заступник голови КМДА Микола Поворозник заявляв, що через це бюджет міста втратив близько 8 мільярдів гривень.

Київ КМДА автобуси війна в Україні громадський транспорт

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