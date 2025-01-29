У Києві шукатимуть рішення щодо зупинки транспорту під час тривог, — Ткаченко

Автобус. Ілюстративне фото: КМДА

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що через зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог бюджет міста втрачає чимало коштів. Тому влада столиці перегляне варіанти та знайде оптимальне рішення.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Зупинка транспорту під час тривоги

"Хотів би зазначити, що економічні обґрунтування і скільки місто втрачає від цього рішення — досить ключове", — сказав голова КМВА.

На його думку, зупинка громадського транспорту під час тривог мала б сенс, аби це стосувалося й приватних перевізників, а не лише комунальних.

Тому Ткаченко вважає необхідним переглянути це рішення та знайти оптимальний варіант, який би наразі підходив киянам. Він зауважив, що ті петиції, які створюються та ті питання, які порушуються — болять мешканцям міста та влада має щонайменше дослухатися до них.

"Коли я з'ясував, що рішення було лояльне, жоден з тих, хто голосував за нього, не зміг мені надати документи, які підтверджували б ефективність або аналітику даного рішення", — додав посадовець.

Раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що через зупинку транспорту під час тривог Київ втратив близько 8 мільярдів гривень.

Також він повідомив про проблему із залученням більшої кількості працівників для громадського транспорту.