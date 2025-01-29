Ткаченко ответил, есть ли основания для остановки транспорта

Глава КГВА Тимур Ткаченко. Фото: скриншот из видео

Киев остался единственным городом Украины, в котором во время воздушных тревог останавливают коммунальный транспорт. По словам начальника КГГА Тимура Ткаченко, решение об остановке надо пересмотреть.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE в среду, 29 января.

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Остановка транспорта в Киеве

"Это очень хорошо, что сегодня есть дискуссия и люди которые отвечают за вопросы транспорта в городе, общаются с теми, кто, во-первых, неравнодушен, во вторых являются профессионалами в этой сфере", — прокомментировал встречу в формате круглого стола Ткаченко.

По его мнению, крайне важно проводить такие дискуссии и слышать людей, которые живут в городе, а также принимать сбалансированные решения.

Он отметил, что во время отстаивания определенных решений люди должны их аргументировать, поскольку в этих вопросах должен быть комплексный подход на основании аналитики и конкретных данных.

В то же время никаких аналитических решений для остановки транспорта в Киеве во время тревог не было — Ткаченко давал поручение предоставить ему конкретную информацию по этому поводу.

"По моему мнению, решение нужно пересмотреть учитывая все обстоятельства которые сейчас есть. Есть разные опасности: в первую очередь мы должны руководствоваться вопросом безопасности киевлян", — добавил председатель КГВА.

Ранее Ткаченко сообщил, что в Киеве пересмотрят решение об остановке транспорта во время тревог.

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявлял, что из-за этого бюджет города потерял около 8 миллиардов гривен.