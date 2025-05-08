Как киевляне переживают российские обстрелы — видео

Киевлянка Екатерина сохраняет оптимизм. Фото: Новини.LIVE

Киев постоянно становится мишенью Кремля. Россия в очередной раз атаковала столицу и горожане почти не спали этой ночью. Несмотря на все вызовы украинцы пытаются сохранять оптимистичный настрой.

Журналисты Новини.LIVE выясняли, что помогает киевлянам улучшить их эмоциональное состояние.

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Горожане говорят, что уже привыкли к постоянным обстрелам со стороны страны-агрессора и научились бороться с последствиями бессонных ночей. Они продолжают работать и учиться.

"Эмоциональное состояние, как улучшить? Да как? Работаем. И так эмоциональное состояние у нас улучшается", — уверен Александр.

Однако, постоянная тревога за свою жизнь сказывается на их состояние. Киевляне, которые чувствуют, что не справляются со своими эмоциями, обращаются к специалистам. Они считают, что это лучшее решение.

"Я на антидепрессантах. Что еще сказать? Психолог, психотерапевт, антидепрессанты, муж, секс и деньги. Больше ничего не надо", — говорит Мария.

Киевлянка Мария. Фото: Новини.LIVE

В то же время среди жителей столицы есть те, кто практически не чувствует последствий войны. Антон счастливо рассказывает, что в последнее время его жизнь стала намного успешнее:

"У меня сейчас все улучшилось. Бизнес пошел. Зарабатывать стал. Очень хорошее настроение. Меня ничего не касается. Я живу в центре, здесь все спокойно, все хорошо. Кроме радости за то, что каждый новый день приносит мне новые достижения".

Киевлянин Антон. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы рассказывали о последствиях российского обстрела Киева. Стало известно, сколько горожан подали заявки на компенсацию.