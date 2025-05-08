Как киевляне переживают российские обстрелы — видео

Работа и антидепрессанты — как киевляне выдерживают обстрелы
Киев постоянно становится мишенью Кремля. Россия в очередной раз атаковала столицу и горожане почти не спали этой ночью. Несмотря на все вызовы украинцы пытаются сохранять оптимистичный настрой.
Журналисты Новини.LIVE выясняли, что помогает киевлянам улучшить их эмоциональное состояние.
Что спасает киевлян от отчаяния после российских обстрелов?
Горожане говорят, что уже привыкли к постоянным обстрелам со стороны страны-агрессора и научились бороться с последствиями бессонных ночей. Они продолжают работать и учиться.
"Эмоциональное состояние, как улучшить? Да как? Работаем. И так эмоциональное состояние у нас улучшается", — уверен Александр.
Однако, постоянная тревога за свою жизнь сказывается на их состояние. Киевляне, которые чувствуют, что не справляются со своими эмоциями, обращаются к специалистам. Они считают, что это лучшее решение.
"Я на антидепрессантах. Что еще сказать? Психолог, психотерапевт, антидепрессанты, муж, секс и деньги. Больше ничего не надо", — говорит Мария.
В то же время среди жителей столицы есть те, кто практически не чувствует последствий войны. Антон счастливо рассказывает, что в последнее время его жизнь стала намного успешнее:
"У меня сейчас все улучшилось. Бизнес пошел. Зарабатывать стал. Очень хорошее настроение. Меня ничего не касается. Я живу в центре, здесь все спокойно, все хорошо. Кроме радости за то, что каждый новый день приносит мне новые достижения".
Напомним, мы рассказывали о последствиях российского обстрела Киева. Стало известно, сколько горожан подали заявки на компенсацию.
Читайте Новини.LIVE!