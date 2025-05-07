Компенсація за зруйноване житло у Києві — коли надійдуть виплати

Наслідки російського обстрілу Києва 7 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Очільник спецвідділу муніципальної безпеки Святошинського району Володимир Редькін розповів, скільки чекати на виплату за компенсацію пошкодженого майна внаслідок російського обстрілу. За його словами, кошти надходять протягом тижня.

Про це Володимир Редькін розповів у коментарі Новини.LIVE у середу, 7 травня.

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Редькін зазначив, що для отримання разової виплати необхідні:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ про право власності на житло.

банківський рахунок картки, на яку треба перерахувати гроші.

За його словами, кошти надходять протягом тижня.

Редькін розповів, що внаслідок інших атак, які відбувалися раніше, люди отримували виплати протягом шести-семи днів.

Після подання заяви людина отримує одноразову допомогу в розмірі 40 тисяч гривень. Після цього вона орендує житло й щомісяця отримує компенсацію в розмірі 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, Редькін повідомив, що для оформлення компенсації внаслідок російського обстрілу Києва 7 травня вже звернулися 20 осіб.

Відомо, що через атаку окупантів на Київ загинула сімʼя, яка прихистила десять котів. Під час обстрілу вони не мали змоги спуститися в укриття.