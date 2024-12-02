Скільки дронів вночі атакували Київ - у КМВА повідомили подробиці обстрілу

Росія атакувала Київ дронами — деталі від КМВА
Російські війська в ніч проти понеділка, 2 грудня, вчергове атакували Київ. Для цього ворог застосував дрони-камікадзе.
Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.
Атака на Київ 2 грудня
"Чергова тривожна ніч для Києва. Російські війська знову запустили на мирну столицю України свої ударні дрони. Повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години", — йдеться у повідомленні.
У КМВА уточнили, що велика кількість дронів заходили на Київ з різних напрямків. Сили оборони виявили та знищили близько 20 БпЛА.
Внаслідок атаки обійшлося без руйнувань та постраждалих. Дані ще уточнюються та оновлюються.
Нагадаємо, вчора вранці Київ також атакували російські безпілотники. У місті лунали вибухи, працювала ППО.
А попередньої ночі внаслідок обстрілу дронами-камікадзе у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. Там пошкоджено автомобілі та вибиті вікна у будинку.
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