Скільки дронів вночі атакували Київ - у КМВА повідомили подробиці обстрілу

Робота ППО. Ілюстративне фото: Reuters

Російські війська в ніч проти понеділка, 2 грудня, вчергове атакували Київ. Для цього ворог застосував дрони-камікадзе.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Атака на Київ 2 грудня

"Чергова тривожна ніч для Києва. Російські війська знову запустили на мирну столицю України свої ударні дрони. Повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години", — йдеться у повідомленні.

У КМВА уточнили, що велика кількість дронів заходили на Київ з різних напрямків. Сили оборони виявили та знищили близько 20 БпЛА.

Внаслідок атаки обійшлося без руйнувань та постраждалих. Дані ще уточнюються та оновлюються.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, вчора вранці Київ також атакували російські безпілотники. У місті лунали вибухи, працювала ППО.

А попередньої ночі внаслідок обстрілу дронами-камікадзе у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. Там пошкоджено автомобілі та вибиті вікна у будинку.