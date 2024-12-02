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Росія атакувала Київ дронами — деталі від КМВА

2 грудня 2024 07:29
Євгенія Брюховецька - редактор
Скільки дронів вночі атакували Київ - у КМВА повідомили подробиці обстрілу
Робота ППО. Ілюстративне фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти понеділка, 2 грудня, вчергове атакували Київ. Для цього ворог застосував дрони-камікадзе.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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"Чергова тривожна ніч для Києва.  Російські війська знову запустили на мирну столицю України свої ударні дрони. Повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години", — йдеться у повідомленні.

У КМВА уточнили, що велика кількість дронів заходили на Київ з різних напрямків. Сили оборони виявили та знищили близько 20 БпЛА. 

Внаслідок атаки обійшлося без руйнувань та постраждалих. Дані ще уточнюються та оновлюються.

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Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, вчора вранці Київ також атакували російські безпілотники. У місті лунали вибухи, працювала ППО.

А попередньої ночі внаслідок обстрілу дронами-камікадзе у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. Там пошкоджено автомобілі та вибиті вікна у будинку.

Київ безпілотники обстріли ППО війна в Україні

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