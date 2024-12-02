Сколько дронов ночью атаковали Киев - в КГВА сообщили подробности обстрела

Работа ПВО. Иллюстративное фото: Reuters

Российские войска в ночь на понедельник, 2 декабря, в очередной раз атаковали Киев. Для этого враг применил дроны-камикадзе.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Атака на Киев 2 декабря

"Очередная тревожная ночь для Киева. Российские войска снова запустили на мирную столицу Украины свои ударные дроны. Воздушная тревога в столице длилась четыре с половиной часа", — говорится в сообщении.

В КГВА уточнили, что большое количество дронов заходили на Киев по разным направлениям. Силы обороны обнаружили и уничтожили около 20 БпЛА.

В результате атаки обошлось без разрушений и пострадавших. Данные еще уточняются и обновляются.

Скриншот поста КГВА

Напомним, вчера утром Киев также атаковали российские беспилотники. В городе раздавались взрывы, работала ПВО.

А минувшей ночью в результате обстрела дронами-камикадзе в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков. Там повреждены автомобили и выбиты окна в доме.