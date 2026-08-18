Росія атакувала розподільчий центр EVA на Київщині

Наслідки російського обстрілу розподільчого центру EVA у Київській області. Фото: facebook.com/EVA.dp.ua

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Російські окупанти у вівторок, 18 серпня, вдарили по розподільчому центрі EVA у Броварах Київської області. Він обслуговує як фізичні магазини, так і інтернет-магазин. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба EVA, передає Новини.LIVE.

Російський удар по розподільчому центрі EVA

Рятувальники продовжують гасити пожежу на місці російської атаки.

"Поки гасіння триває, ми не можемо точно оцінити масштаби пошкоджень. Імовірно, постраждали як склад EVA.UA, так і склад, з якого товари надходять до наших магазинів", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу деяких товарів може тимчасово не бути у частині магазині, а виконання окремих замовлень з інтернет-магазину може затриматися.

"Якщо ситуація вплине на ваше замовлення, працівники нашого контакт-центру обов’язково зв’яжуться з вами після уточнення всіх обставин і допоможуть вирішити питання. Ми вже працюємо над тим, щоб зменшити можливі незручності. Дякуємо за розуміння та підтримку", — додали в EVA.

Допис лінії магазинів EVA. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 18 серпня Росія атакувала ударними дронами цивільні обʼєкти на Київщині. Зокрема, у Броварському районі зафіксовано значні пошкодження.

А у ніч проти 16 серпня російські окупанти обстріляли книжковий ринок на Почайній у Києва. Внаслідок атаки він перетворився на згарище. Новини.LIVE показали наслідки.