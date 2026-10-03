Росія атакувала Київщину 3 жовтня: у Гостомелі поранені четверо людей

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Київщини 3 жовтня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 3 жовтня, атакували Київську область. Зокрема, під ударом противника було селище Гостомель. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей, серед яких дитина.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Київщини 3 жовтня

Вночі рятувальники ліквідовували пожежі, які сталися в двох складських приміщеннях, розташованих у Бучанському районі.

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Київщини. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків російського обстрілу Київської області. Фото: ДСНС

"Наразі на місцях триває розбір завалів та проливання конструкцій", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Київщини. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, 3 жовтня російські окупанти вдарили по Північному мосту в Києві, внаслідок чого рух з лівого на правий берег перекритий. Також є затримки громадського транспорту.

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А військовий оглядач Олексій Гетьман припустив, що після застосування реактивних безпілотників Росія може вдатися до нової тактики та атакувати Київ дронами, оснащеними хімічною або біологічною зброєю.