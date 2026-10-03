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Головна Київ Росія атакувала склади на Київщині: постраждали четверо людей

Росія атакувала склади на Київщині: постраждали четверо людей

Ua ru
3 жовтня 2026 09:07
Росія атакувала Київщину 3 жовтня: у Гостомелі поранені четверо людей
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Київщини 3 жовтня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 3 жовтня, атакували Київську область. Зокрема, під ударом противника було селище Гостомель. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей, серед яких дитина.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Київщини 3 жовтня

Вночі рятувальники ліквідовували пожежі, які сталися в двох складських приміщеннях, розташованих у Бучанському районі.

Удар Росії по Київщині 3 жовтня
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Київщини. Фото: ДСНС
Російський обстріл Київщини 3 жовтня
Ліквідація наслідків російського обстрілу Київської області. Фото: ДСНС

"Наразі на місцях триває розбір завалів та проливання конструкцій", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Гостомеля 3 жовтня
Наслідки російського обстрілу Київщини. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, 3 жовтня російські окупанти вдарили по Північному мосту в Києві, внаслідок чого рух з лівого на правий берег перекритий. Також є затримки громадського транспорту.

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пожежа ДСНС Київська область Росія Гостомель
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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