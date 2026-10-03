Россия атаковала Киевскую область 3 октября: в Гостомеле ранены четверо человек

Россия атаковала склады на Киевщине: пострадали четверо человек
Российские оккупанты в субботу, 3 октября, нанесли удар по Киевской области. В частности, под ударом противника оказался поселок Гостомель. В результате обстрела ранения получили четверо человек, в том числе один ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Киевской области 3 октября
Ночью спасатели ликвидировали пожары, возникшие в двух складских помещениях, расположенных в Бучанском районе.
"В настоящее время на местах продолжается разбор завалов и разборка конструкций", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, 3 октября российские оккупанты нанесли удар по Северному мосту в Киеве, в результате чего движение с левого на правый берег перекрыто. Также наблюдаются задержки общественного транспорта.
А военный обозреватель Алексей Гетьман предположил, что после применения реактивных беспилотников Россия может прибегнуть к новой тактике и атаковать Киев дронами, оснащенными химическим или биологическим оружием.