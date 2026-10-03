Россия атаковала Киевскую область 3 октября: в Гостомеле ранены четверо человек

Спасатели устраняют последствия российского обстрела Киевской области 3 октября. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 3 октября, нанесли удар по Киевской области. В частности, под ударом противника оказался поселок Гостомель. В результате обстрела ранения получили четверо человек, в том числе один ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Киевской области 3 октября

Ночью спасатели ликвидировали пожары, возникшие в двух складских помещениях, расположенных в Бучанском районе.

Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий российского обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

"В настоящее время на местах продолжается разбор завалов и разборка конструкций", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, 3 октября российские оккупанты нанесли удар по Северному мосту в Киеве, в результате чего движение с левого на правый берег перекрыто. Также наблюдаются задержки общественного транспорта.

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А военный обозреватель Алексей Гетьман предположил, что после применения реактивных беспилотников Россия может прибегнуть к новой тактике и атаковать Киев дронами, оснащенными химическим или биологическим оружием.