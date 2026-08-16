Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Россия повредила книжное издательство в Киеве: фото последствий

Россия повредила книжное издательство в Киеве: фото последствий

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 19:50
Россия повредила офис Нашего Формата во время атаки на Киев 16 августа
Офис "Нашего Формата" после российского обстрела Киева 16 августа. Фото: facebook.com/NashFormat

Российские оккупанты в ночь на 16 августа атаковали Киев. В частности, в результате ночного обстрела был поврежден офис издательства "Наш Формат", расположенный возле станции метро "Почайна" в Оболонском районе.

Об этом сообщила пресс-служба "Нашего Формата", передает Новини.LIVE.

Повреждения офиса издательства "Наш Формат" в Киеве

В результате российской атаки в нескольких кабинетах выбиты части стен, а также поврежден потолок, разрушена и смещена мебель. К счастью, сотрудники не пострадали.

Російський обстріл Києва 16 серпня
Последствия российского обстрела. Фото: facebook.com/NashFormat

Команда издательства оценивает последствия атаки и масштабы повреждений.

Пошкодження офісу видавництва "Наш Формат" у Києві
Повреждения в результате российского обстрела Киева 16 августа. Фото: facebook.com/NashFormat

"Мы не открываем отдельный сбор средств на восстановление офиса. Лучший способ поддержать "Наш Формат" — это покупать наши книги", — говорится в сообщении.

Читайте также:
Російська атака на Київ 16 серпня
Офис "Нашего Формата" в Киеве после российского обстрела 16 августа. Фото: facebook.com/NashFormat
Російський удар по Києву 16 серпня
Удар России по Киеву 16 августа. Фото: facebook.com/NashFormat

В издательстве отметили, что это уже не первый случай, когда Россия наносит ущерб инфраструктуре "Нашего Формата". В частности, 4 июля прошлого года в результате российской атаки был поврежден склад издательства и интернет-магазина. Тогда была разрушена часть фасада, выбиты окна, повреждены перекрытия и помещения склада, а часть книг пострадала. Работу удалось возобновить через полтора месяца после удара.

Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты в ночь на 16 августа уничтожили книжный рынок возле "Почайной" в Оболонском районе. Огонь охватил более 2000 квадратных метров торговой территории.

Кроме того, последствия российской атаки зафиксированы и в Киевской области. В частности, в Броварском районе ранения получили трое человек, среди которых ребенок.

Киев война книги обстрелы издательство
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации