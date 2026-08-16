Россия повредила офис Нашего Формата во время атаки на Киев 16 августа

Офис "Нашего Формата" после российского обстрела Киева 16 августа. Фото: facebook.com/NashFormat

Российские оккупанты в ночь на 16 августа атаковали Киев. В частности, в результате ночного обстрела был поврежден офис издательства "Наш Формат", расположенный возле станции метро "Почайна" в Оболонском районе.

Об этом сообщила пресс-служба "Нашего Формата", передает Новини.LIVE.

Повреждения офиса издательства "Наш Формат" в Киеве

В результате российской атаки в нескольких кабинетах выбиты части стен, а также поврежден потолок, разрушена и смещена мебель. К счастью, сотрудники не пострадали.

Последствия российского обстрела. Фото: facebook.com/NashFormat

Команда издательства оценивает последствия атаки и масштабы повреждений.

Повреждения в результате российского обстрела Киева 16 августа. Фото: facebook.com/NashFormat

"Мы не открываем отдельный сбор средств на восстановление офиса. Лучший способ поддержать "Наш Формат" — это покупать наши книги", — говорится в сообщении.

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Офис "Нашего Формата" в Киеве после российского обстрела 16 августа. Фото: facebook.com/NashFormat

Удар России по Киеву 16 августа. Фото: facebook.com/NashFormat

В издательстве отметили, что это уже не первый случай, когда Россия наносит ущерб инфраструктуре "Нашего Формата". В частности, 4 июля прошлого года в результате российской атаки был поврежден склад издательства и интернет-магазина. Тогда была разрушена часть фасада, выбиты окна, повреждены перекрытия и помещения склада, а часть книг пострадала. Работу удалось возобновить через полтора месяца после удара.

Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты в ночь на 16 августа уничтожили книжный рынок возле "Почайной" в Оболонском районе. Огонь охватил более 2000 квадратных метров торговой территории.

Кроме того, последствия российской атаки зафиксированы и в Киевской области. В частности, в Броварском районе ранения получили трое человек, среди которых ребенок.