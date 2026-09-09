Россия 9 сентября нанесла удар по Киеву: дрон попал в девятиэтажный дом и убил женщину

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в среду, 9 сентября, атаковали Днепровский район Киева. Противник нанес удар по многоэтажному дому. По предварительной информации, имеются разрушения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Киева 9 сентября

Кличко сообщил о попадании БпЛА в Днепровском районе, в результате чего произошел пожар в девятиэтажном жилом доме.

"Предварительно, есть разрушения. Экстренные службы направляются на место", — добавил мэр.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибла женщина. Кроме того, один человек получил ранения.

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Пост Кличко и КГВА. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГГА, в Киеве из-за падения российского дрона в Днепровском районе пострадало многоэтажное здание. В результате обстрела произошел пожар.

Кроме того, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж о последствиях утреннего обстрела Киева. В частности, на Дарнице российский дрон попал в 24-этажный жилой дом.