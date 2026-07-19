Росія знищила масштабний логістичний центр Amtel на Київщині
Російські окупанти у ніч проти 19 липня масовано атакували Київ та область балістикою. Внаслідок атаки серйозних руйнувань зазнав один із найбільших логістичних комплексів України. Ворожа балістична ракета влучила в головний розподільчий центр компанії AMTEL, який забезпечував доставку вантажів по всій території країни.
Про це повідомив засновник групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський, передає Новини.LIVE.
Російський удар по логістичному центрі під Києвом
За попередніми даними, внаслідок удару складський комплекс площею понад 100 тисяч квадратних метрів був повністю знищений.
"Саме через цей логістичний хаб проходили товари для українських підприємств, лікарські засоби, гуманітарна допомога та сотні тисяч поштових відправлень", — розповів Соколовський.
У результаті обстрілу в Бучанському районі було знищено два складські приміщення логістичного комплексу.
До ліквідації масштабної пожежі залучили понад 200 рятувальників, 73 одиниці техніки та три вертольоти.
Логістичний комплекс Amtel належав до об’єктів класу А і вважався найбільшим складським активом у портфелі Dragon Capital.
У березні 2024 року його придбала компанія "Гістіон" із Херсона. Вартість комплексу попередньо оцінювали в межах 35-40 мільйонів доларів.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на засновника UKRTAC Северіона Дангадза, російські окупанти у ніч проти 19 липня повністю знищили завод та склади UKRTAC. На щастя, працівники не постраждали і усі живі.
Відомо, що упродовж 40 хвилин Росія випустила по Києву близько 40 ракет. Зокрема, противник випускав балістичні ракети типу "Іскандер-М", "Циркон" та С-400.
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