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Главная Киев Россия снова атаковала Киев: двое человек получили ранения

Россия снова атаковала Киев: двое человек получили ранения

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 07:41
Российский обстрел Киева 8 июля: оккупанты ранили двух человек
Спасатели устраняют последствия российского обстрела Киева 8 июля. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 8 июля вновь атаковали Киев. В результате обстрела ранения получили два человека. Кроме того, пострадали два района столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Киева 8 июля

В Святошинском районе произошел пожар в административном здании и складских помещениях. Там пострадали два человека, одного из которых госпитализировали. Кроме того, по другому адресу горел гаражный кооператив. Спасатели ликвидировали пожар. Также повреждены административное здание и трамваи.

Російський обстріл Києва 8 липня
Пожар в результате российского обстрела Киева 8 июля. Фото: ГСЧС
Атака Росії на Київ 8 липня
Последствия российской атаки на Киев 8 июля. Фото: ГСЧС

В Деснянском районе произошел пожар в складских помещениях.

Удар Росії по Києву 8 липня
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Киева 8 июля. Фото: ГСЧС
Обстріл Києва 8 липня
Ликвидация последствий обстрела Киева 8 июля. Фото: ГСЧС

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, в ночь на 8 июля Россия нанесла удар по столице баллистическими ракетами, в результате чего произошли пожары.

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А 7 июля в Киеве завершили ликвидацию последствий российского обстрела, произошедшего 6 июля. В результате атаки погибли 19 человек, ещё 61 получили ранения.

Киев война обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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