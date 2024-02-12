Росіяни використали ракету "Циркон" під час останньої атаки на Київ — що про неї відомо

Уламки ракети "Циркон". Фото: скриншот з відео

Російські загарбники 7 лютого атакували Київ гіперзвуковою ракетою "Циркон". Такого висновку дійшов Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Про це повідомив директор Інституту Олександр Рувін у понеділок, 12 лютого.

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"За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон", — йдеться у повідомленні.

За словами Рувіна, про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей та особливості відповідного типу зброї.

Він наголосив, що ракета спрямовувалась у зону, де немає військових об’єктів, — постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди.

Що відомо про ракету 3М22 Циркон

Це протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, яку прийняли на озброєння у січні 2023 року. Заявлені росіянами характеристики: дальність — 600-1500 км, швидкість — до 8-9 Мах, маса бойової частини — близько 300-400 кг, а довжина — 8-10 м.

"Загалом у російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися одразу в кількох типах виробів, інші — вузли лише для конкретних зразків. У цьому випадку бачимо елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 "Циркон", — зауважив директор Інституту.

Він зазначив, що специфічні маркування мають частини та уламки реактивного двигуна та рульових механізмів.

Така ракета складається з комплектувальних вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22 тощо, тобто літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет — 3М22.

У цьому випадку на кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. А болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону".

Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів — кінець 2023-2024 року, а значить ракета була зібрана нещодавно.

Водночас мікроелектроніка погано збереглася та практично не піддається аналізу через пошкодження. Тому фахівці намагаються визначити склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів.

"Значна фрагментація ракети ускладнює ідентифікацію, однак уже можемо сказати, що зброя не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам", — підсумував Рувін.

Скриншот допису Рувіна

Скриншот допису Рувіна

Нагадаємо, що 7 лютого росіяни атакували Київ ракетами. Через обстріл у столиці спалахнув багатоповерховий будинок в Голосіївському районі.

Відомо, що внаслідок ракетного удару по Києву 7 лютого постраждали 40 людей. Крім того, чотири людини загинули.

Крім того, Кличко відповів, чи вистачає коштів у резервному фонді на ліквідацію наслідків ранкової атаки.