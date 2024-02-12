Россияне использовали ракету "Циркон" во время последней атаки на Киев — что о ней известно

Обломки ракеты "Циркон". Фото: скриншот с видео

Российские захватчики 7 февраля атаковали Киев гиперзвуковой ракетой "Циркон". К такому выводу пришел Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Об этом сообщил директор Института Александр Рувин в понедельник, 12 февраля.

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"По предварительной информации, действительно есть факт использования ракеты 3М22 "Циркон", — говорится в сообщении.

По словам Рувина, об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей и особенности соответствующего типа оружия.

Он отметил, что ракета направлялась в зону, где нет военных объектов, — пострадала гражданская инфраструктура и мирные люди.

Что известно о ракете 3М22 Циркон

Это противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета, принятая на вооружение в январе 2023 года. Заявленные россиянами характеристики: дальность 600–1500 км, скорость до 8–9 Мах, масса боевой части около 300–400 кг, а длина 8–10 м.

"В общем, в российских ракетах есть детали, которые могут применяться сразу в нескольких типах изделий, другие — узлы только для конкретных образцов. В этом случае видим элементы, которые характерны именно для ракеты типа 3М22 "Циркон", — отметил директор Института.

Он отметил, что специфические маркировки имеют части и обломки реактивного двигателя и рулевых механизмов.

Такая ракета состоит из комплектующих узлов, обозначаемых соответствующей маркировкой 3Л22, 3В22 и т.д., то есть буква может отличаться, но общая маркировка для ракет — 3М22.

В этом случае на нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, свидетельствующая о конкретном узле из конкретного изделия. А болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона".

Остальные маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составляющих — конец 2023-2024 годы, а значит, ракета была собрана недавно.

В то же время микроэлектроника плохо сохранилась и практически не поддается анализу из-за повреждений. Поэтому специалисты пытаются определить состав металла из фрагментов корпуса ракеты и термоизоляционных материалов.

"Значительная фрагментация ракеты усложняет идентификацию, однако уже можем сказать, что оружие не соответствует заявленным врагам тактико-техническим характеристикам", — подытожил Рувин.

Скриншот поста Рувина

Скриншот поста Рувина

Напомним, что 7 февраля россияне атаковали Киев ракетами. Из-за обстрела в столице вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе.

Известно, что в результате ракетного удара по Киеву 7 февраля пострадали 40 человек. Кроме того, четыре человека погибли.

Кроме того, Кличко ответил, хватает ли средств в резервном фонде на ликвидацию последствий утренней атаки.