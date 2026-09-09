Росіяни знищили склад KIDDISVIT у Києві: компанія зазнала збитків

Наслідки ворожого удару по складу Kiddisvit. Фото: Павло Овчинніков/Facebook

Росіяни вдарили реактивним "шахедом" по складу компанії KIddsvit у Києві. Унаслідок атаки ніхто зі співробітників не постраждав, однак підприємство зазнало значних збитків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву співзасновника Kiddisvit Павла Овчиннікова у Facebook.

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Що сталося зі складом KIddisvit

За словами Павла Овчиннікова, ціллю удару стали дитячі іграшки.

Співзасновник компанії наголосив, що жоден працівник не постраждав.

"Найважливіше — наші люди цілі", — повідомив Овчинніков.

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Які наслідки для компанії

Наразі Kiddisvit оцінює наслідки атаки. Попередньо, компанія зазнала значних збитків.

Підприємство також перебудовує логістичні потоки та шукає рішення для якнайшвидшого відновлення повноцінної роботи. Наразі компанія перебуває на зв’язку з партнерами та намагається виконати свої зобов’язання.

Павло Овчинніков також звернувся до клієнтів із проханням підтримати компанію, купуючи іграшки та інші товари Kiddisvit у магазинах.

"Головне — всі живі. З рештою впораємося. Відновлюємося. Працюємо далі", — написав співзасновник компанії.

Зруйнований склад Kiddisvit після ворожої атаки. Фото: Павло Овчинніков/Facebook

Що відомо про KIDDISVIT

ГК Kiddisvit — маркетингово-дистрибуторська компанія, яка працює на українському ринку іграшок. Її заснували у 1997 році брати Павло та Дмитро Овчиннікові.

Компанія офіційно представляє в Україні низку міжнародних брендів, зокрема Funko, L.O.L. Surprise!, Baby Born, Battat, Bburago, Squishmallows, #Sbabam і TechnoDrive.

До групи Kiddisvit також входить українська мережа дитячих магазинів MYplay.

Також Kiddisvit має соціальний проєкт — Іоаннів Центр, який відкрили у грудні 2019 року. Центр спеціалізується на реабілітації пацієнтів із захворюваннями центральної нервової системи та опорно-рухового апарату, вродженими вадами розвитку, а також після травм та операцій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що 9 вересня росіяни атакували Дніпровський район Києва, завдавши удару по багатоповерхівці.

Напередодні, у ніч проти 8 вересня, російські війська також завдали по столиці комбінованого удару дронами та балістичними ракетами. Наслідки атаки зафіксували у чотирьох районах Києва, де були пошкоджені житлові будинки, складські приміщення та інші об'єкти. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей.