Российский удар уничтожил склад детских товаров Kiddisvit в Киеве
Россияне нанесли удар реактивным "шахедом" по складу компании Kiddisvit в Киеве. В результате атаки никто из сотрудников не пострадал, однако предприятие понесло значительные убытки.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление соучредителя Kiddisvit Павла Овчинникова в Facebook.
Что произошло со складом Kiddisvit
По словам Павла Овчинникова, целью удара стали детские игрушки.
Соучредитель компании подчеркнул, что ни один сотрудник не пострадал.
"Самое главное — наши люди целы. Никто из сотрудников компании не пострадал", — сообщил Овчинников.
Каковы последствия для компании
В настоящее время Kiddisvit оценивает последствия атаки. По предварительным данным, компания понесла значительные убытки.
Предприятие также перестраивает логистические потоки и ищет решения для скорейшего возобновления полноценной работы. В настоящее время компания поддерживает связь с партнерами и старается выполнить свои обязательства.
Павел Овчинников также обратился к клиентам с просьбой поддержать компанию, покупая игрушки и другие товары Kiddisvit в магазинах.
"Главное — все живы. С остальным справимся. Восстанавливаемся. Работаем дальше", — написал соучредитель компании.
Что известно о KIDDISVIT
ГК Kiddisvit — маркетингово-дистрибьюторская компания, работающая на украинском рынке игрушек. Её основали в 1997 году братья Павел и Дмитрий Овчинниковы.
Компания официально представляет в Украине ряд международных брендов, в частности Funko, L.O.L. Surprise!, Baby Born, Battat, Bburago, Squishmallows, #Sbabam и TechnoDrive.
В группу Kiddisvit также входит украинская сеть детских магазинов MYplay.
Кроме того, у Kiddisvit есть социальный проект — "Иоаннов Центр", открытый в декабре 2019 года. Центр специализируется на реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, врождёнными пороками развития, а также после травм и операций.
Что еще стоит знать
Напомним, что 9 сентября россияне атаковали Днепровский район Киева, нанеся удар по многоэтажному дому.
Накануне, в ночь на 8 сентября, российские войска также нанесли по столице комбинированный удар с помощью дронов и баллистических ракет. Последствия атаки зафиксировали в четырех районах Киева, где были повреждены жилые дома, складские помещения и другие объекты. В результате обстрела пострадали шесть человек.