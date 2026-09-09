Последствия вражеского удара по складу Kiddisvit. Фото: Павел Овчинников/Facebook

Россияне нанесли удар реактивным "шахедом" по складу компании Kiddisvit в Киеве. В результате атаки никто из сотрудников не пострадал, однако предприятие понесло значительные убытки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление соучредителя Kiddisvit Павла Овчинникова в Facebook.

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Что произошло со складом Kiddisvit

По словам Павла Овчинникова, целью удара стали детские игрушки.

Соучредитель компании подчеркнул, что ни один сотрудник не пострадал.

"Самое главное — наши люди целы. Никто из сотрудников компании не пострадал", — сообщил Овчинников.

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Каковы последствия для компании

В настоящее время Kiddisvit оценивает последствия атаки. По предварительным данным, компания понесла значительные убытки.

Предприятие также перестраивает логистические потоки и ищет решения для скорейшего возобновления полноценной работы. В настоящее время компания поддерживает связь с партнерами и старается выполнить свои обязательства.

Павел Овчинников также обратился к клиентам с просьбой поддержать компанию, покупая игрушки и другие товары Kiddisvit в магазинах.

"Главное — все живы. С остальным справимся. Восстанавливаемся. Работаем дальше", — написал соучредитель компании.

Разрушен склад Kiddisvit после вражеской атаки. Фото: Павел Овчинников/Facebook

Что известно о KIDDISVIT

ГК Kiddisvit — маркетингово-дистрибьюторская компания, работающая на украинском рынке игрушек. Её основали в 1997 году братья Павел и Дмитрий Овчинниковы.

Компания официально представляет в Украине ряд международных брендов, в частности Funko, L.O.L. Surprise!, Baby Born, Battat, Bburago, Squishmallows, #Sbabam и TechnoDrive.

В группу Kiddisvit также входит украинская сеть детских магазинов MYplay.

Кроме того, у Kiddisvit есть социальный проект — "Иоаннов Центр", открытый в декабре 2019 года. Центр специализируется на реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, врождёнными пороками развития, а также после травм и операций.

Что еще стоит знать

Напомним, что 9 сентября россияне атаковали Днепровский район Киева, нанеся удар по многоэтажному дому.

Накануне, в ночь на 8 сентября, российские войска также нанесли по столице комбинированный удар с помощью дронов и баллистических ракет. Последствия атаки зафиксировали в четырех районах Киева, где были повреждены жилые дома, складские помещения и другие объекты. В результате обстрела пострадали шесть человек.