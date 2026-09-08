Обстріл Києва 8 вересня - пошкоджені будинки та виникли пожежі

Пожежник гасить вогонь. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 8 вересня здійснили комбінований удар по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зафіксовано пожежі та пошкодження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

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Головне:

ворог атакував місто дронами та балістикою;

наслідки зафіксовано у Солом'янському, Голосіївському, Дарницькому та Подільському районах;

пошкоджено будинок, загорівся склад та є пожежа на території навчального закладу.

Чим били росіяни

Зауважимо, що від початку доби у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу була як загроза застосування дронів, так і балістики.

Пусків балістики на той момент не було, але о 02:08 в столиці пролунали вибухи на тлі дронової атаки. Тоді у місті працювали сили ППО.

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Проте вже о 03:30 і трохи пізніше у Києві пролунали вже потужні серії вибухів, оскільки ворог завдав ударів балістикою.

Також зауважимо, що цієї ночі росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, після чого здійснили пуски крилатих ракет. Наразі ворожі цілі вже над територією України.

Окрім того, моніторингові канали пишуть, що ворог нібито здійснив пуски крилатих ракет типу "Калібр".

Перші наслідки обстрілу Києва

Мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах повідомили, що наразі наслідки атаки зафіксовано у Солом'янському, Голосіївському, Дарницькому та Подільському районах.

Детальніше щодо кожного з них нижче.

Солом'янський район

За даними місцевої влади, у Солом'янському районі зафіксовано:

падіння уламків на 5-поверховий житловий будинок;

на іншій локації пошкоджено 3-поверховий житловий будинок;

і внаслідок атаки виникло загорання складського приміщення.

Голосіївський район

Тут за словами Кличка, зафіксовано пожежу на території навчального закладу. Також, попередньо ч заблоковані люди в житловому будинку.

Дарницький район

У Дарницькому районі пошкоджено автомобіль внаслідок падіння уламків.

Окрім того, у Дарницькому та Подільському районах пожежі на нежитлових територіях.

Подільський район

У КМВА розповіли, що в цьому районі виникло загорання гаражів та автомобілів.

Що ще варто знати

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 7 вересня росіяни атакували дронами Київську область. Внаслідок атаки виникли пожежі на підприємствах та згоріли вантажні автомобілі.

Також ми писали, що за словами мера Києва Віталія Кличка, з 10 вересня у столиці скоротять комендантську годину. Тепер вона діятиме з 01:00 до 05:00, а роботу громадського транспорту буде збільшено на одну годину.