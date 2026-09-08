Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Палає склад, навчальний заклад та пошкоджені будинки: перші наслідки обстрілу Києва

Палає склад, навчальний заклад та пошкоджені будинки: перші наслідки обстрілу Києва

Ua ru
8 вересня 2026 04:42
Обстріл Києва 8 вересня - пошкоджені будинки та виникли пожежі
Пожежник гасить вогонь. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 8 вересня здійснили комбінований удар по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зафіксовано пожежі та пошкодження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

Реклама

Головне:

  • ворог атакував місто дронами та балістикою;
  • наслідки зафіксовано у Солом'янському, Голосіївському, Дарницькому та Подільському районах;
  • пошкоджено будинок, загорівся склад та є пожежа на території навчального закладу.

Чим били росіяни

Зауважимо, що від початку доби у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу була як загроза застосування дронів, так і балістики.

Пусків балістики на той момент не було, але о 02:08 в столиці пролунали вибухи на тлі дронової атаки. Тоді у місті працювали сили ППО.

Читайте також:

Проте вже о 03:30 і трохи пізніше у Києві пролунали вже потужні серії вибухів, оскільки ворог завдав ударів балістикою.

Також зауважимо, що цієї ночі росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, після чого здійснили пуски крилатих ракет. Наразі ворожі цілі вже над територією України.

Окрім того, моніторингові канали пишуть, що ворог нібито здійснив пуски крилатих ракет типу "Калібр".

Перші наслідки обстрілу Києва

Мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах повідомили, що наразі наслідки атаки зафіксовано у Солом'янському, Голосіївському, Дарницькому та Подільському районах.

Детальніше щодо кожного з них нижче.

Солом'янський район

За даними місцевої влади, у Солом'янському районі зафіксовано:

  • падіння уламків на 5-поверховий житловий будинок;
  • на іншій локації пошкоджено 3-поверховий житловий будинок;
  • і внаслідок атаки виникло загорання складського приміщення.

Голосіївський район

Тут за словами Кличка, зафіксовано пожежу на території навчального закладу. Також, попередньо ч заблоковані люди в житловому будинку.

Дарницький район

У Дарницькому районі пошкоджено автомобіль внаслідок падіння уламків.

Окрім того, у Дарницькому та Подільському районах пожежі на нежитлових територіях.

Подільський район

У КМВА розповіли, що в цьому районі виникло загорання гаражів та автомобілів.

Що ще варто знати

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 7 вересня росіяни атакували дронами Київську область. Внаслідок атаки виникли пожежі на підприємствах та згоріли вантажні автомобілі.

Також ми писали, що за словами мера Києва Віталія Кличка, з 10 вересня у столиці скоротять комендантську годину. Тепер вона діятиме з 01:00 до 05:00, а роботу громадського транспорту буде збільшено на одну годину.

Київ пожежа обстріли балістична атака руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації