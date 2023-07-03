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У КМВА розповіли, як працюватимуть автоматизовані укриття

3 липня 2023 16:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У КМВА розповіли, як працюватимуть автоматизовані укриття
Столичне укриття. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Двері в автоматизованих бомбосховищах повинні відчинятися автоматично, коли спрацьовує повітряна тривога. Однак якщо цього не станеться, є інші дієві методи.

Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов під час телемарафону

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За словами Шаманова, такі укриття тестують у Дарницькому районі столиці.

"Вона автоматично, ця система спрацьовує, колись сигнал повітряної тривоги. Система автоматично відкриває двері в укриття. Якщо ця система не спрацює, є ще багато варіантів: телеграм-бот, людям приходитиме пін-код. Ну і врешті-решт якщо і цк нк спрацювало, то в людини є ключ звичайний, який просто відкриє це укриття", — сказав речник КМВА.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві немає обмежень щодо використання укриттів. Бомбосховища та сховища в закладах освіти міста використовуються за призначенням.

Додамо, Дніпровська райадміністрація розірвала договір щодо закупівлі дитячих іграшок у бомбосховища. 

Додамо, що нещодавній скандал із барабанами, сковорідками та овочерізками для бомбосховищ набрав шаленого оберту. Відтак, Дніпровська районна адміністрація міста Києва достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах.

Також в одному із районів Києва в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.

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