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Хищение средств на укрытиях: в Киеве отстранили чиновника Святошинской РГА

3 июля 2023 18:23
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Хищение средств на укрытиях: в Киеве отстранили чиновника Святошинской РГА
В столице отстранили от должности чиновника Святошинской райадминистрации. Фото: Киевская городская прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Руководитель Управления Святошинской РГА отстранен от должности из-за взяточничества. Его обвиняют в хищении государственных средств на ремонте укрытий.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Что известно

По данным следствия, должностное лицо подозревается растрате 800 тыс. грн бюджетных средств, которые выделялись на капитальный ремонт простейшего укрытия на территории Святошинского района столицы (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Подозреваемый подписал акты выполненных работ с завышенными объемами и стоимостью.

Чиновника отстранили от должности

По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд отстранил от должности начальника управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве нет ограничений по использованию укрытий. Бомбоубежища и хранилища в учебных заведениях города используются по назначению.

Добавим, что управление образования Днепровской районной государственной администрации в Киеве через государственные закупки провело тендер на конструкторы для игры в укрытиях. На детские игрушки они потратили около одного миллиона гривен. Закупить решили настольные игры и обучающие конструкторы для детей, которые они могут использовать во время воздушных тревог.

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