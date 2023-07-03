Хищение средств на укрытиях: в Киеве отстранили чиновника Святошинской РГА
Руководитель Управления Святошинской РГА отстранен от должности из-за взяточничества. Его обвиняют в хищении государственных средств на ремонте укрытий.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Что известно
По данным следствия, должностное лицо подозревается растрате 800 тыс. грн бюджетных средств, которые выделялись на капитальный ремонт простейшего укрытия на территории Святошинского района столицы (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Подозреваемый подписал акты выполненных работ с завышенными объемами и стоимостью.
Чиновника отстранили от должности
По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд отстранил от должности начальника управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве нет ограничений по использованию укрытий. Бомбоубежища и хранилища в учебных заведениях города используются по назначению.
Добавим, что управление образования Днепровской районной государственной администрации в Киеве через государственные закупки провело тендер на конструкторы для игры в укрытиях. На детские игрушки они потратили около одного миллиона гривен. Закупить решили настольные игры и обучающие конструкторы для детей, которые они могут использовать во время воздушных тревог.