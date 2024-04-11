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Разворовывание при бурении скважины — экс-заместителю директора Киевводфонда объявлено подозрение

11 апреля 2024 22:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Разворовывание при бурении скважины — экс-заместителю директора Киевводфонда объявлено подозрение
Правоохранитель и экс-заместитель директора "Киевводфонда". Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывшему заместителю директора "Киевводфонда" объявили о подозрении из-за бурения артезианской скважины с убытком более чем в 580 тысяч гривен. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в четверг, 11 апреля.

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Разворовывание при бурении скважины

"Следователи Подольского управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований в городе Киеве и при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры разоблачили бывшего заместителя генерального директора коммунального предприятия "Киевводфонд" в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в 2021 году между указанной организацией и частной фирмой был заключен договор подряда на строительство артезианской скважины малой производительности и бюветного комплекса в Оболонском районе Киева. По результатам судебной экспертизы, сумма "предоплаты" за незавершенные строительные работы превышает 580 тысяч гривен.

Подозреваемому объявлено о совершении уголовного правонарушения. Сейчас рассматривается вопрос об установлении меры пресечения. Закон предусматривает возможное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, а также ограничение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции ликвидировали в Киеве наркопритон, где производили амфетамин. Общая сумма изъятых психотропов и других вещественных доказательств оценивается в 122 миллиона гривен.

Также киевская полиция задержала несовершеннолетнего, который напал с ножом на 18-летнюю девушку и тяжело ранил ее. Ему объявили подозрение.

Киев
полиция
деньги
подозрение

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