Журналисты опубликовали еще одну запись из кабинета Комарницкого

Бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий. Фото: Bihus.info

В сети опубликовали вторую часть прослушки из кабинета бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого. Его подозревают в организации и руководстве преступной группировкой по присвоению земель в столице.

Соответствующие записи обнародовали журналисты Bihus.info в понедельник, 31 марта.

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Прослушивание из кабинета Комарницкого

Известно, что правоохранители несколько лет прослушивали Комарницкого и его соратников из столичной власти. Так, в 2023-2024 годах группа незаконно завладела и пыталась присвоить земельных участков на почти 100 миллионов гривен.

По данным следствия, они получали участки по так называемой "туалетной схеме", которая позволяла приватизировать мелкий объект недвижимости в Киеве даже если речь шла о временных сооружениях или "виртуальных туалетах". Затем через голосование Киевсовета они получали под ним большой земельный участок. Однако на большинстве участков, которые таким образом присвоили, никаких зданий вообще не было.

Из записи также становится понятно, что застройщиков заставляли соглашаться на "партнерство" или продавать участки. Они сносили даже детские площадки, магазины и МАФы. В то же время представитель Комарницкого жаловался, что получал угрозы от военных за застройку во дворе.

Кроме того, в отдельных случаях влиятельные участники схемы могли получать до 50% прибыли от застройки, не вкладывая никаких средств, поскольку расходы покрывал Комарницкий. По данным журналистов, одним из таких партнеров был соратник мэра Виталия Кличко и председатель исполкома партии "УДАР" Артур Палатный.

Известно, что в первую очередь фигурантов интересовали "проходные" участки возле станций метро, транспортных развязок и рядом с многоквартирными домами. На них планировали построить торговые центры, а также апарт-отель.

В целом группе удалось незаконно завладеть шестью участками: рядом со станцией метро Контрактовая, на Троещине, на Нивках, неподалеку от Голосеевского парка и двумя территориями возле станции метро Житомирская. Также несмотря на сопротивление жителей домов возле Берестейской им удалось построить торговый центр по этой схеме.

Так, под шефством Комарницкого существовал проект "Торговля", который заключался в том, чтобы искать коммерчески привлекательные участки. За это в основном отвечали заместитель Кличко Петр Оленич, заместитель директора КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта, глава земельной комиссии КГС Михаил Терентьев, а также менеджеры Комарницкого.

Напомним, в феврале 2025 года у Комарницкого провели обыски, а затем НАБУ объявило экс-депутата в розыск.

В расследовании Bihus.Info говорится, что группировку, которая занималась завладением землей в Киеве, возглавлял Денис Комарницкий.

Впоследствии Комарницкий покинул территорию Украины и его нашли журналисты — он находится в столице Австрии Вене.