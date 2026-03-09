Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Бахматов назвал виновных в энергетическом коллапсе в Киеве

Бахматов назвал виновных в энергетическом коллапсе в Киеве

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 06:50
Бахматов заявил, что Кличко и Путин виноваты в энергетическом коллапсе в Киеве
Глава Деснянского РГА Максим Бахматов. Фото: кадр из видео

Глава Деснянской РГА Максим Бахматов считает, что в энергетическом коллапсе в Киеве виновны два человека. Это глава Кремля Владимир Путин и мэр столицы Виталий Кличко, который не подготовился к зиме.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Бахматов сказал в эфире "Киевского времени".

Реклама
Читайте также:

В чем Кличко не подготовил столицу к зиме

По словам Бахматова, он вынужден разбираться с последствиями бездействия Кличко при подготовке к зимнему периоду, в частности в вопросе установки туалетов на случай замерзания канализации в столице.

Он рассказал, что сейчас в городе есть 200-300 биотуалетов, хотя только Троещина нуждается примерно в 10 тысячах на 500 тысяч жителей района.

"У меня нет денег приобрести 5 тысяч биотуалетов с красивыми, веселыми унитазами и зайчиками на стенах. Нет такого. Мэрия Киева предоставила 0 генераторов, 0 гривен на питание, 0 помощи", — сказал он.

Также Бахматов добавил, что его позиция заключается в том, чтобы оставаться, жить и бороться в Киеве, чем в один момент уезжать в другую страну.

Напомним, что в этом же интервью Максим Бахматов заявил, что Виталий Кличко боится ухудшения своего политического рейтинга, поэтому может остерегаться шагов, которые могут сыграть негативно. По его словам, пока Киеве не имеет резервного плана в отличие от других городов и областей.

Также Бахматов рассказал, что в коммунальных службах критически не хватает людей. Около половины вакансий остаются не закрытыми, несмотря на 100% бронирование и заработную плату в 25-30 тысяч гривен.

Виталий Кличко Киев владимир путин туалеты война в Украине Максим Бахматов
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации