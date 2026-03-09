Бахматов заявил, что Кличко и Путин виноваты в энергетическом коллапсе в Киеве

Глава Деснянского РГА Максим Бахматов. Фото: кадр из видео

Глава Деснянской РГА Максим Бахматов считает, что в энергетическом коллапсе в Киеве виновны два человека. Это глава Кремля Владимир Путин и мэр столицы Виталий Кличко, который не подготовился к зиме.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Бахматов сказал в эфире "Киевского времени".

По словам Бахматова, он вынужден разбираться с последствиями бездействия Кличко при подготовке к зимнему периоду, в частности в вопросе установки туалетов на случай замерзания канализации в столице.

Он рассказал, что сейчас в городе есть 200-300 биотуалетов, хотя только Троещина нуждается примерно в 10 тысячах на 500 тысяч жителей района.

"У меня нет денег приобрести 5 тысяч биотуалетов с красивыми, веселыми унитазами и зайчиками на стенах. Нет такого. Мэрия Киева предоставила 0 генераторов, 0 гривен на питание, 0 помощи", — сказал он.

Также Бахматов добавил, что его позиция заключается в том, чтобы оставаться, жить и бороться в Киеве, чем в один момент уезжать в другую страну.

Напомним, что в этом же интервью Максим Бахматов заявил, что Виталий Кличко боится ухудшения своего политического рейтинга, поэтому может остерегаться шагов, которые могут сыграть негативно. По его словам, пока Киеве не имеет резервного плана в отличие от других городов и областей.

Также Бахматов рассказал, что в коммунальных службах критически не хватает людей. Около половины вакансий остаются не закрытыми, несмотря на 100% бронирование и заработную плату в 25-30 тысяч гривен.