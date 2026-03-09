Бахматов заявив, що Кличко і Путін винні в енергетичному колапсі в Києві

Глава Деснянської РДА Максим Бахматов. Фото: кадр з відео

Глава Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що в енергетичному колапсі в Києві винен глава Кремля Володимир Путін. Водночас він додав, що не підготувався до зими саме мер столиці Віталій Кличко.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Бахматов сказав в ефірі "Київського часу".

В чому Кличко не підготував столицю до зими

За словами Бахматова, він вимушений розбиратися з наслідками бездіяльності Кличка під час підготовки до зимового періоду, зокрема к питанні встановлення туалетів на випадок замерзання каналізації у столиці.

Він розповів, що наразі у місті є 200-300 біотуалетів, хоча лише Троєщина потребує приблизно 10 тисяч на 500 тисяч жителів району.

"В мене немає грошей придбати 5 тисяч біотуалетів з красивими, веселими унітазами і зайчиками на стінах. Немає такого. Мерія Києва надала 0 генераторів, 0 гривень на харчування, 0 допомоги", — сказав він.

Також Бахматов додав, що його позиція полягає у тому, щоб залишатися, жити і боротися в Києві, ніж в один момент виїжджати в іншу країну.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Максим Бахматов заявив, що Віталій Кличко боїться погіршення свого політичного рейтингу, тож може остерігатися кроків, які можуть зіграти негативно. За його словами, наразі Києві не має резервного плану на відміну від інших міст та областей.

Також Бахматов розповів, що у комунальних службах критично не вистачає людей. Близько половини вакансій залишаються не закрити попри 100% бронювання та заробітну плату у 25-30 тисяч гривень.