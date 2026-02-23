Видео
Главная Киев Схемы в КП Киева — в прокуратуре назвали самую распространенную

Схемы в КП Киева — в прокуратуре назвали самую распространенную

Дата публикации 23 февраля 2026 11:55
Коррупционные схемы в КП Киева — как отмывают деньги
Уборка снега в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Коммунальные предприятия в Киеве закупают дорожную соль по завышенным ценам. Это одна из самых распространенных коррупционных схем в столице, за которую чиновники получают подозрения. 

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в эфире "Київського часу".

Читайте также:

Коррупционная схема у коммунальных предприятий Киева

Винокурова рассказала, что завышение цен при закупках — это достаточно распространенное явление в коммунальных предприятиях в столице.

"Ежегодно мы анализируем по каким ценам была закуплена соль. Обычно схема имеет достаточно простой вид: соответствующее лицо не проводит надлежащий мониторинг рынка и заключает договоры по ценам выше рыночных", — пояснила пресс-секретарь прокуратуры.

По ее словам, в таких случаях служащим объявляют подозрения в служебной халатности, что предусматривает до пяти лет ограничения свободы с запретом занимать определенные должности.

Коррупционные скандалы в Киеве

В Киеве будут судить главу ВВК, который брал взятки и переводил бойцов в тыл. Свои услуги он оценивал в 2000 долларов. Во время обысков в служебных помещениях правоохранители изъяли медицинскую документацию с признаками фиктивности.

Кроме того, на взятке в 1,2 млн грн задержали чиновника КГГА. Подозрение получил директор коммунального некоммерческого предприятия КГГА "Образовательное агентство города Киева", который закупал учебное оборудование по завышенным ценам.

А еще одного чиновника КГГА подозревают в ложном декларировании 20 млн грн. Сбережения, которых на самом деле нет, он внес в декларацию, чтобы легализовать дорогие покупки, которые были сделаны уже во время работы на государственной службе.

Киев коррупция дороги прокуратура закупки соль
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
