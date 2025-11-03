Видео
Ткаченко рассказал, куда направят 20 млн, которые вернули Киеву

Ткаченко рассказал, куда направят 20 млн, которые вернули Киеву

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 18:03
обновлено: 18:34
В КГГА разворовали 20 млн грн — деньги направят на ВСУ
Глава КГВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в столице реализуют механизм возврата средств, украденных у общества из-за коррупции. Деньги, которые украли чиновники КГГА, вернули городу и направили на нужды Сил обороны.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram 3 ноября.

Читайте также:

Реакция Ткаченко на хищение денег чиновниками КГГА

Ткаченко рассказал, что ранее в этом году Служба безопасности Украины разоблачила руководство Департамента социальной и ветеранской политики КГГА и предпринимателей в масштабных хищениях на помощи больным гражданам и ветеранам. Известно, что они выводили деньги через подставных лиц, оплачивали аренду элитной недвижимости и автомобилей. В общем, бюджет столицы понес убытки почти на 75 млн грн.

"Сегодня привлеченные к противоправной деятельности признают свою вину и готовы возвращать украденное. И Киевская городская военная администрация, как потерпевшая сторона, использовала механизм представления собственных интересов и возмещения убытков. Ранее Киевская городская прокуратура обращалась с письмами к должностным лицам КГГА, однако получила по каждому из дел отказы", — говорится в сообщении главы КГВА.

По его словам, для начала 12,5 млн грн и шесть автомобилей будут зачислены в качестве компенсации потерь на счета Киевсовета. После этого их передадут на нужды Сил безопасности и обороны в установленном порядке.

"Мэрия не искала возможности вернуть украденное у общины. А значит, не считала себя и всех нас, киевлян, потерпевшей стороной. Спасибо Киевской городской прокуратуре и Службе безопасности Украины за кропотливую работу и справедливость", — отметил Тимур Ткаченко.

null
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, недавно действия КГГА привели к убыткам 1 млрд гривен. Только в этом году сообщено о подозрениях 81 лицу в уголовных производствах.

В то же время Андрей Витренко рассказал, что у Кличко годами игнорировали защиту инфраструктуры Киева. Кроме того, депутаты не смогли эффективно использовать средства.

Киев коррупция КГГА Тимур Ткаченко КМВА
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
